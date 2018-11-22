"КАМАЗ-ЛИЗИНГ" открыл представительство в Иркутске

Это третий по счету филиал дочернего бренда автогиганта: офисы компании уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" продолжает реализовывать стратегию регионального развития, и представительство в Иркутске усилит присутствие компании в Сибирском федеральном округе.

- Мы продолжаем укреплять свои позиции в регионах. Приоритетом в данном вопросе для нас является доступность программ лизинга от производителя для клиентов ПАО "КАМАЗ", - комментирует генеральный директор АО "Лизинговая компания "КАМАЗ" Андрей Гладков.

Теперь клиенты "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" из Иркутской и близлежащих областей могут напрямую обратиться по вопросам приобретения КАМАЗов в лизинг от производителя.

Офис компании находится по адресу: г. Иркутск, улица Блюхера, 12А. Также для удобства представитель компании может выехать к клиенту в любую точку города для подбора автотехники и подробной консультации по условиям лизинга.

Сегодня "Лизинговая компания "КАМАЗ" предоставляет обновленную продуктовую линейку: единый продукт от "КАМАЗа" "Лизинг от производителя", предложение по аренде изъятой из лизинга техники и специальный продукт для дилерской сети ПАО "КАМАЗ" "Лизинг оборудования". Кроме того, "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" ввел систему "Электронный лизинг", которая позволяет значительно ускорить обмен документами между лизинговой компанией и клиентом, вне зависимости от географической принадлежности последнего.

Напомним, что Лизинговая компания "КАМАЗ" образована крупнейшим российским производителем грузовой техники. Сегодня "КАМАЗ-ЛИЗИНГ", согласно данным рейтингового агентства "Эксперт РА", входит в ТОП-10 лидеров рынка лизинга в сегменте грузового автотранспорта. При этом, в отличие от других игроков, компания работает в единственном сегменте рынка лизинга, реализуя только автотехнику КАМАЗ и его дочерних предприятий.

Подробнее с программами лизинга от КАМАЗа и новой системой "Электронный лизинг от "КАМАЗа" можно ознакомиться на сайте компании www.kamazleasing.ru и по телефонам специалистов (8552) 45-27-32; 45-27-33.

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