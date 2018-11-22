"КАМАЗ-ЛИЗИНГ" открыл представительство в Иркутске

Новости

У берегов Крыма затонула баржа с зерном 10:17
Движение на МКАД затруднено после ДТП 10:09
В московском метро на станции "Сходненская" оборвалось табло 10:09
Как EXPO-2025 изменит рынок труда на Среднем Урале 10:07
Бомбардировщик США испытал новое ядерное оружие 10:07
СК проверит причину схода вагонов на Ленинградском вокзале в Москве 10:02
В Крыму увидели признаки нового майдана на Украине 10:00
Лукашенко высказался за построение общедоступной системы здравоохранения 10:00
В Подмосковье задержаны "потрошители" банкоматов 09:36
"Желтый автобус" из Владивостока прославился на весь мир 09:35
У самой секретной подлодки РФ появился экипаж 09:26
"Газпром" выбрал маршрут поставок газа по "Турецкому потоку" 09:22
Ford превратил универсал Focus во вседорожник 09:06
На приморца завели дело за угон коня 08:42
В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам 08:28
Фантастический маневр Су-57 показали на видео 08:21
ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян считают себя счастливыми 08:03
В США скончался старейший ветеран Перл-Харбора 07:45
Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам 07:30
При взрыве в камчатском порту пострадал рабочий 07:18
Срок выдачи загранпаспорта сократят 07:12
Немецкие СМИ рассказали о "борщевичном бедствии" в России 06:50
Бывший советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Майдане 06:29
В Австралии начинившую клубнику иглами женщину выпустили под залог 06:15
Во Владивостоке автобус с детьми столкнулся с подпорной стеной 05:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 09:28
Проект: В регионах

Ближе к региональным клиентам

"КАМАЗ-ЛИЗИНГ" открыл представительство в Иркутске
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь №7726 (263)
Это третий по счету филиал дочернего бренда автогиганта: офисы компании уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" продолжает реализовывать стратегию регионального развития, и представительство в Иркутске усилит присутствие компании в Сибирском федеральном округе.
Фото: Из архива компании Фото: Из архива компании
Фото: Из архива компании

- Мы продолжаем укреплять свои позиции в регионах. Приоритетом в данном вопросе для нас является доступность программ лизинга от производителя для клиентов ПАО "КАМАЗ", - комментирует генеральный директор АО "Лизинговая компания "КАМАЗ" Андрей Гладков.

Теперь клиенты "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" из Иркутской и близлежащих областей могут напрямую обратиться по вопросам приобретения КАМАЗов в лизинг от производителя.

Офис компании находится по адресу: г. Иркутск, улица Блюхера, 12А. Также для удобства представитель компании может выехать к клиенту в любую точку города для подбора автотехники и подробной консультации по условиям лизинга.

Сегодня "Лизинговая компания "КАМАЗ" предоставляет обновленную продуктовую линейку: единый продукт от "КАМАЗа" "Лизинг от производителя", предложение по аренде изъятой из лизинга техники и специальный продукт для дилерской сети ПАО "КАМАЗ" "Лизинг оборудования". Кроме того, "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" ввел систему "Электронный лизинг", которая позволяет значительно ускорить обмен документами между лизинговой компанией и клиентом, вне зависимости от географической принадлежности последнего.

Напомним, что Лизинговая компания "КАМАЗ" образована крупнейшим российским производителем грузовой техники. Сегодня "КАМАЗ-ЛИЗИНГ", согласно данным рейтингового агентства "Эксперт РА",  входит в ТОП-10 лидеров рынка лизинга в сегменте грузового автотранспорта. При этом, в отличие от других игроков,  компания работает в единственном сегменте рынка лизинга, реализуя только автотехнику КАМАЗ и его дочерних предприятий.

Подробнее с программами лизинга от КАМАЗа и новой системой "Электронный лизинг от "КАМАЗа" можно ознакомиться на сайте компании  www.kamazleasing.ru и по телефонам специалистов (8552) 45-27-32; 45-27-33.

 

На правах рекламы

Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Газпром" выбрал маршрут поставок газа по "Турецкому потоку"
В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
Тарифы на услуги связи в 2019 году могут вырасти более чем на 10%
Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС
Бывший советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Майдане