На Алтае школьников научат предотвращать подростковые конфликты

В Алтайском крае в связи с участившимися конфликтами среди учеников предпринимают дополнительные меры по созданию безопасной психологической среды в школах. В минобрнауки региона обещают выстроить систему по профилактике подобных случаев.

- Необходимо вести планомерную работу по предотвращению насилия, - пояснил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. - На ранней стадии выявлять сигналы психологического или физического насилия, сформировать систему оперативного реагирования. Кроме того, следует проводить тренинги, обучающие семинары со школьниками, родителями и педагогами по профилактике насилия и конфликтов в школе.

В минобрнауки Алтайского края отметили, что в регионе действует телефон доверия - 8-800-2000-122, по которому дети в любое время суток могут позвонить и рассказать о буллинге, конфликтах в школе и других проблемах, и получить бесплатную помощь психолога.

Дополнительные меры профилактики насилия в школьной среде в регионе решили ввести после недавнего скандала в барнаульском лицее №101, где подростки травили восьмиклассника. Следственные органы края уже возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц этого учебного заведения.