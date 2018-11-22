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22.11.2018 09:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не газом, так солнцем

Текст: Роберт Пальталлер (первый заместитель председателя правительства Республики Алтай)
Российская газета - Экономика Сибири №7725 (262)
Сегодня в Республике Алтай активно газифицируют три муниципалитета - Горно-Алтайск, Майминский и Чемальский районы.

Жилые дома, котельные, предприятия и организации на этих территориях подключают к магистральному газопроводу, построенному в республике в 2008 году. Чтобы мотивировать население Горно-Алтайска и Майминского района переходить на голубое топливо, мы со следующего года существенно увеличиваем субсидии на подведение природного газа к домам малообеспеченных семей. Из средств регионального и муниципальных бюджетов льготникам вместо пяти тысяч рублей будут компенсировать от десяти до двадцати тысяч.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Газ необходим людям, он делает повседневную жизнь более комфортной. Но дальнейшее строительство магистральных газопроводов в отдаленных горных районах республики не предусмотрено. Поэтому мы планируем расширять возможности использования сжиженного и компримированного (сжатого) природного газа.

Кроме того, проблемы энергообеспеченности отдаленных районов решаются за счет развития возобновляемых источников энергии, прежде всего - строительства солнечных батарей. Сегодня солнечная генерация республики располагает пятью электростанциями суммарной мощностью сорок мегаватт, что покрывает более трети среднегодовой потребности региона в электроэнергии. Республика Алтай - пока единственный субъект РФ, где генерация основана исключительно на возобновляемых источниках энергии.

В этом году компания-инвестор введет в эксплуатацию две новые солнечные станции в селах Майма и Иня суммарной мощностью пятнадцать мегаватт. Кроме того, до конца года на действующей СЭС в Кош-Агаче будет установлен первый в стране накопитель электро-энергии объемом один мегаватт. Это позволит сохранять солнечную энергию, чтобы расходовать ее по мере необходимости.

В перспективе запланировано увеличить мощность солнечной генерации региона до 120 мегаватт, что позволит полностью решить проблему энергодефицита. С учетом того, что пиковое потребление энергии в зимнее время в республике составляет 110 мегаватт, излишки электроэнергии можно будет хранить и направлять потребителям по действующим сетям. При успешной реализации проекта по установке первого накопителя в Кош-Агаче в дальнейшем планируется установить еще нескольких блоков систем хранения энергии.

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