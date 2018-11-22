Рабочая группа Совета депутатов города Новосибирска по мониторингу за состоянием окружающей среды представила окончательные результаты сравнительных замеров выбросов на ТЭЦ-5. Как отметил руководитель группы - председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин, работа будет продолжена, чтобы через год получить полную картину экологической обстановки в городе.

- Этой зимой, впервые в Новосибирске, на ТЭЦ-5 Сибирская генерирующая компания (СГК) использует не каменный, а бурый уголь. Перевод на новый тип топлива вызвал обеспокоенность среди горожан: не скажется ли это негативно на экологическом состоянии города? В связи с этим по инициативе Совета депутатов Новосибирска была создана рабочая группа по мониторингу за состоянием окружающей среды. В нее вошли наши депутаты - в частности, Екатерина Митряшина и Игорь Титаренко, - общественники, представители СМИ, надзорных ведомств, департаментов мэрии и министерств областного правительства, - отметил на пресс-конференции в зале заседаний общественной приемной мэрии Игорь Кудин.

Основной принцип работы группы - максимальная открытость. Все, кто хотел участвовать в работе группы или ознакомиться с результатами мониторинга, могут это сделать. Как отметили члены рабочей группы, руководство СГК с пониманием отнеслось к данному вопросу и своевременно предоставило всю необходимую информацию.

Для начала большая делегация новосибирских депутатов, общественников и представителей СМИ ознакомилась с практикой применения бурого угля на тепло-электростанциях Красноярска, где этот вид топлива применяется уже несколько лет. Здесь четко отработан процесс производства тепло- и электроэнергии, технологии контроля за выбросами.

Затем в Новосибирске было решено провести контрольные замеры выбросов в атмосферу при использовании бурого и каменного угля. Для этого привлекли четыре независимые аккредитованные организации, две из них выбрали общественники, еще две - СГК. В их числе - испытательная лаборатория "Экостандарт. Технические решения" (по инициативе общественности) и "Центр лабораторного анализа и технических измерений" (ЦЛАТИ) - подведомственное учреждение Росприроднадзора.

- Измерения проводили 23 октября тремя группами. Одна делала замеры в "грязной" зоне, вторая - непосредственно при загрузке угля в печи. Я находился на диспетчерском пункте, - сообщил подробности председатель Новосибирской региональной общественной организации "Город" Андрей Гудовский. - Были выполнены замеры на двух энергоблоках с разным топливом (каменный и бурый уголь) при работе ТЭЦ в двух режимах - минимальной и максимальной мощности.

Первые результаты замеров были готовы уже на месте. В частности, содержание диоксидов азота в дымовых газах при сжигании бурого угля, по сравнению с каменным, оказалось меньше в 1,55 раза, а содержание диоксида серы - ниже в 2,5 раза.

Другие анализы потребовали дополнительного времени для исследования. Как отметила представитель ЦЛАТИ Людмила Гаврилова, специалисты лаборатории изучили содержание дымового газа котла, работающего на буром угле. По сравнению с показателями котла, работающего на каменном угле, обнаружено взвешенных веществ (золы) в 1,6 раза меньше, бензапирена - в 1,3 раза меньше, оксида азота - меньше в полтора раза. Содержание ртути в выбросах обоих котлов зафиксировано одинаковое (0,0003 мг/куб. м), и это меньше допустимых пределов.

Региональный менеджер департамента экологии, экспертизы и мониторинга лаборатории "Экостандарт" Михаил Цепелев сообщил, что сотрудниками лаборатории зафиксированы следующие показатели: содержание взвешенных веществ в выбросах котла на буром угле в 1,3 раза ниже по сравнению с котлом, работавшем на каменном угле, а бензапирена и ртути - по обоим котлам одинаковое.

Эксперты обеих аккредитованных лабораторий подтвердили, что проводили независимые анализы с помощью разного оборудования, поэтому результаты замеров незначительно отличаются. При этом в протоколах лабораторий нет ни одного показателя по основным веществам выбросов при сгорании бурого угля, которые бы превышали значения по выбросам при сгорании каменного. Так, по данным специалистов, концентрация в воздухе оксида и диоксида азота, углекислого газа, диоксида серы, а также взвешенных веществ оказалась заметно меньше. Радиационный фон не превысил нормативные показатели.

Специалисты обеих лабораторий назвали цифры по содержанию в выбросах ТЭЦ-5 бензапирена, ртути и сажи близкими к показателям "ниже пределов обнаружения приборами". Результаты измерений по всем веществам в разы ниже установленных нормативов, утвержденных в томе ПДВ ТЭЦ-5. Депутат Екатерина Митряшина задала вопрос: кто устанавливает предельно допустимые нормы для выбросов ТЭЦ? Специалисты сообщили, что Росприроднадзор принимает нормативные документы раз в семь лет. Сегодняшние нормативы будут действовать до 2025 года.

Начальник отдела охраны окружающей среды департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Марина Сидорова по-яснила: параллельно с замерами выбросов, которые проводили независимые лаборатории, Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в зоне действия ТЭЦ-5 ведет свои замеры - в частности, в полутора и трех километрах от станции, а также на территории ближайшей жилой застройки.

- Результаты этих измерений подтвердили: превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в проверяемой зоне не выявлено, - подытожила Марина Сидорова.

Представители Новосибирского филиала СГК, комментируя результаты исследования, отметили, что для контроля за воздействием ТЭЦ-5 на окружающую среду в связи с переходом на бурый уголь ежемесячно проводятся замеры с привлечением специалистов лаборатории "Сибирский информационно-аналитический центр". То, что бурый уголь, несмотря на больший - на двадцать-тридцать процентов - расход топлива, имеет лучшие экологические показатели в сравнении с каменным, для специалистов не новость. Это подтверждается данными ежемесячного экологического мониторинга, который проводит СГК.

Член рабочей группы, общественник Алексей Носов отметил, что в Сибирское управление Ростехнадзора в Новосибирской области направлен запрос о безопасности применения бурого угля на теплоэлектростанциях.

Начальник новосибирского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Андрей Гаенко сообщил, что котлы, которые ранее эксплуатировались при каменном угле, предназначены и для работы на буром угле.

- Угрозы жизни людей при эксплуатации котлов на буром угле не выявлено, - подчеркнул специалист.

Завершая обсуждение, руководитель рабочей группы по мониторингу за состоянием окружающей среды Игорь Кудин обратил внимание на то, что пока рано говорить об окончании этой работы. Депутат отметил, что только комплексная работа и системный контроль дадут полную картину экологической обстановки в городе.

Прямая речь

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству:

- Сейчас мы можем говорить о том, что экологическая ситуация в городе при переходе ТЭЦ-5 на бурый уголь не ухудшилась. Но даже после таких обнадеживающих результатов мы не должны прекращать контролировать ситуацию. Надо понимать, что замеры были проведены разово, а нам нужно выстроить систему экологического мониторинга. Необходимо проводить наблюдения хотя бы на протяжении года, чтобы сделать объективные выводы: меняется ли концентрация вредных веществ в зависимости от сезона, погодных и иных внешних условий. Опыт Красноярска показывает, что, только имея подробную историю наблюдений, можно говорить о безопасности использования нового топлива. Мы будем держать ситуацию на постоянном контроле и через год обязательно сверим результаты наблюдений. Также предлагаю провести мониторинг по районам и изучить ситуацию на золоотвалах.

Между тем

Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Участники заседания постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству оценили работу коммунальных служб. Как было отмечено, с уборкой проезжей части они в целом справляются, но за содержание тротуаров депутаты поставили коммунальщикам "неуд". Городу необходимо закупить дополнительную технику для чистки тротуаров.