Российский рынок масложировой продукции зависит от экспорта растительного масла.

Я надеюсь, что в сезоне 2018-2019 годов Россия установит очередной рекорд по объемам поставок подсолнечного, соевого и рапсового масел. Очень хорошо, что мы ушли от монопокупателя, которым была до последнего времени Турция. Сейчас в лидеры вышел Египет. Наше масло активно приобретают Китай, Иран, Узбекистан, среди новых импортеров - Саудовская Аравия и Ирак.

Но в этой бочке меда есть две ложки дегтя. Первая: мировой рынок сои начинает испытывать симптомы перепроизводства. Переработчики не успевают за рекордным производством этой культуры. Запасы сои растут, и это сказывается на ценах. Рынок сои намного крупнее рынков подсолнечного и рапсового масел, поэтому он будет косвенно влиять и на их цены. Главный покупатель соевых бобов - Китай, на него приходится 61 процент мирового объема продаж, но наращивать импорт он не собирается. Между тем еще не весь урожай соевых бобов собран. Причем соя, произведенная в США, сейчас ощутимо дешевле латиноамериканской - это последствия торговой войны. Правда, что касается России, то у нас пока дефицит сои, для внутренней переработки ее не хватает.

Вторая ложка дегтя - перепроизводство подсолнечника, особенно на Украине, где в этом сезоне его запасы вырастут до трех миллионов тонн. Украина - главный мировой продавец подсолнечного масла, цены на которое снижаются. Подняться им не дадут падающие цены на соевое масло. Дно этого падения пока не достигнуто.

Что касается безумно подорожавшего рапсового масла, то это связано с неурожаем в Германии и Франции. Ценовая ситуация в сегменте растительных масел далека от нормы, при которой подсолнечное масло - самое дорогое, рапсовое - дешевле, а соевое - самое дешевое. Так было до 2016 года, но потом в мире началась "соевая революция". Вдобавок в России и на Украине значительно увеличили производство подсолнечника и, соответственно, соевого масла.

Для Сибири есть третья ложка дегтя - перепроизводство масличных культур происходит уже несколько сезонов подряд начиная с 2013 года. Главная проблема - слабая перерабатывающая база: даже с учетом теневого сектора, мощности СФО не превышают 800 тысяч тонн в год. И если в европейской части России перерабатывающие мощности недозагружены, поскольку сырья не хватает, то в Сибири некому конкурировать.

Больше всего в этой ситуации страдают производители подсолнечника. Рапс вывозят за пределы СФО. Недавно в Беларуси открыли крупное предприятие по его переработке, и если оно выйдет на плановую мощность - две тысячи тонн в сутки, - то "лишнего" рапса не будет. Другой вопрос, по какой цене белорусы готовы его покупать. Подсолнечник же вывозить некуда, за исключением Казахстана, и то в небольших объемах.

Поэтому в Сибири нужно строить новые маслоэкстракционные заводы.