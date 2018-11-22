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22.11.2018 09:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стройте заводы

Текст: Владимир Петриченко (генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно")
Российская газета - Экономика Сибири №7725 (262)
Российский рынок масложировой продукции зависит от экспорта растительного масла.
Фото: Аркадий Рюмин/ ТАСС
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Я надеюсь, что в сезоне 2018-2019 годов Россия установит очередной рекорд по объемам поставок подсолнечного, соевого и рапсового масел. Очень хорошо, что мы ушли от монопокупателя, которым была до последнего времени Турция. Сейчас в лидеры вышел Египет. Наше масло активно приобретают Китай, Иран, Узбекистан, среди новых импортеров - Саудовская Аравия и Ирак.

Но в этой бочке меда есть две ложки дегтя. Первая: мировой рынок сои начинает испытывать симптомы перепроизводства. Переработчики не успевают за рекордным производством этой культуры. Запасы сои растут, и это сказывается на ценах. Рынок сои намного крупнее рынков подсолнечного и рапсового масел, поэтому он будет косвенно влиять и на их цены. Главный покупатель соевых бобов - Китай, на него приходится 61 процент мирового объема продаж, но наращивать импорт он не собирается. Между тем еще не весь урожай соевых бобов собран. Причем соя, произведенная в США, сейчас ощутимо дешевле латиноамериканской - это последствия торговой войны. Правда, что касается России, то у нас пока дефицит сои, для внутренней переработки ее не хватает.

Вторая ложка дегтя - перепроизводство подсолнечника, особенно на Украине, где в этом сезоне его запасы вырастут до трех миллионов тонн. Украина - главный мировой продавец подсолнечного масла, цены на которое снижаются. Подняться им не дадут падающие цены на соевое масло. Дно этого падения пока не достигнуто.

Фото: depositphotos.com
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Что касается безумно подорожавшего рапсового масла, то это связано с неурожаем в Германии и Франции. Ценовая ситуация в сегменте растительных масел далека от нормы, при которой подсолнечное масло - самое дорогое, рапсовое - дешевле, а соевое - самое дешевое. Так было до 2016 года, но потом в мире началась "соевая революция". Вдобавок в России и на Украине значительно увеличили производство подсолнечника и, соответственно, соевого масла.

Для Сибири есть третья ложка дегтя - перепроизводство масличных культур происходит уже несколько сезонов подряд начиная с 2013 года. Главная проблема - слабая перерабатывающая база: даже с учетом теневого сектора, мощности СФО не превышают 800 тысяч тонн в год. И если в европейской части России перерабатывающие мощности недозагружены, поскольку сырья не хватает, то в Сибири некому конкурировать.

Больше всего в этой ситуации страдают производители подсолнечника. Рапс вывозят за пределы СФО. Недавно в Беларуси открыли крупное предприятие по его переработке, и если оно выйдет на плановую мощность - две тысячи тонн в сутки, - то "лишнего" рапса не будет. Другой вопрос, по какой цене белорусы готовы его покупать. Подсолнечник же вывозить некуда, за исключением Казахстана, и то в небольших объемах.

Поэтому в Сибири нужно строить новые маслоэкстракционные заводы.

Экономика АПК Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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