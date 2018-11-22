Омская область оказалась на седьмом месте в России и первом в СФО по числу переселенцев, прибывших в регион из-за рубежа. За одиннадцать с половиной лет действия государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников в область переехали 32 тысячи человек.

В этом году на постоянное место жительства в Прииртышье прибыло почти четыре тысячи иностранцев - на пятьсот больше, чем в 2017-м. Наибольшую миграционную привлекательность Омская область представляет для граждан Казахстана, на долю которых пришлось 92 процента участников программы. Это неудивительно, учитывая протяженную общую границу и давние добрососедские отношения.

- Мы решились на переезд, потому что в Омске у нас живут родственники и знакомые. У меня есть опыт работы инженером, жена - медик. Нам дали гарантию трудоустройства по этим специальностям, пообещали поддержку, и это добавило решимости. Но главное, переезд позволит нашим детям получить качественное высшее образование, - пояснил корреспонденту "РГ" бывший житель Казахстана Сергей Казаев.

- Мы провели исследование и выяснили, что жители Казах-стана считают учебу в Омске престижной, а каждый третий абитуриент сообщил, что будет поступать в технический университет либо медицинскую академию, - сообщил начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм Главного управления службы занятости региона Данил Трофимов. - Граждане других стран СНГ также отмечают, что едут в Россию для того, чтобы дать образование детям, трудоустроиться, открыть новое дело.

В Омскую область прибывают экономисты, финансисты, специалисты промышленного и энергетического комплекса, педагоги, медики. Больше стало предпринимателей, планирующих вести свой бизнес.

- В этом году увеличилось число переселившихся соотечественников с опытом предпринимательской деятельности. Если в 2016-м их было 65, в 2017-м - 123, то за полгода 2018-го уже 92, - сообщил региональный министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Предприимчивые переселенцы могут рассчитывать на бесплатное обучение по востребованным специальностям, а также на финансовую помощь.

- Сумма поддержки составляет 135 240 рублей, - пояснил Данил Трофимов. - Это субсидия, которую возвращать не надо. Претендентам помогут найти нишу на рынке, составить бизнес-план, рассчитать риски, сроки окупаемости. Защитив проект, человек получит деньги в течение десяти дней. Главное условие - потратить их необходимо строго по назначению, например, на покупку оборудования. Еще одно условие - отработать в качестве предпринимателя не менее года.

Как правило, в регион переезжают с серьезными намерениями. Открывают востребованные предприятия - СТО, парикмахерские, салоны оргтехники, комнаты детского досуга. Такой бизнес, окупается в среднем за три года.

Спектр специальностей для трудоустройства в Омской области весьма широк. Граждан Армении и Грузии интересует сельское хозяйство, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии - строительство, Германии - промышленность, здравоохранение. И большинство получает обещанные места.

- Мы провели соответствующий выборочный анализ, который показал, что около девяноста процентов прибывших соотечественников трудоустроено, - отметил Данил Трофимов.

Готовы поддержать их и в омском бизнес-инкубаторе. С его помощью в этом году реализуются предложенные переселившимися соотечественниками проекты по организации регулярных пассажирских междугородних перевозок, созданию службы экстренной коммунальной помощи, производству стройматериалов и переработке отходов.

Региональные власти намерены продолжить реализацию программы в 2019 году. Разрабатываются новые меры социальной поддержки для привлечения специалистов в сельскую местность. Квалифицированные кадры здесь требуются не только в сфере АПК, но и в образовании и здравоохранении.

Справка РГ

По данным министерства труда и социального развития Омской области, средний возраст переселившихся в регион соотечественников - 33 года. Каждый четвертый участник программы прибывает с семьей из трех и более человек, 45 процентов участвуют индивидуально. Более половины переселенцев - с высшим образованием, еще 34 процента - со среднеспециальным. Соотечественники могут получить единовременное подъемное пособие из расчета 8,5 тысячи рублей на участника программы и по 4,5 тысячи на каждого члена семьи. Для семей с двумя и более детьми, арендующих жилье в муниципальных районах, размер компенсации составляет 24 тысячи рублей. В этом году на постоянное проживание в село отправились 20 процентов прибывших соотечественников.