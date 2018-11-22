Стимулом к дальнейшему развитию газификации сибирских регионов могла бы стать прокладка магистрального газопровода в Китай по территории Западной Сибири.

Этот проект прорабатывается уже больше десяти лет. Раньше он носил рабочее название "Алтай", а сейчас известен как "Сила Сибири - 2". Все эти годы его реализацию тормозили ценовые параметры российско-китайского газового сотрудничества. Но в сентябре 2018-го на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, как мы знаем, китайская сторона пообещала ускорить процесс согласования поставок российского газа по западному маршруту. Это позволяет надеяться, что в самое ближайшее время начнется прокладка магистральной трубы "Силы Сибири - 2" по территории Западной Сибири.

Газопровод должен пройти от действующих месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе по территории Ямало-Ненецкого АО, Томской и Новосибирской областей, из Алтайского края в Республику Алтай, где пересечет российско-китайскую границу на перевале Канас. На всей его протяженности проведены подготовительные работы и необходимые изыскания.

Против строительства газопровода одно время активно выступали экологи, поскольку он должен пройти по плато Укок, внесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но российско-китайский проект затрагивает только ту часть плато, где разрешена хозяйственная деятельность. К тому же, чтобы минимизировать техногенную нагрузку на особо охраняемую территорию, на этом участке не будут строить техническую дорогу. Для обслуживания газопровода планируется использовать вертолеты.

Нас больше беспокоит, что этот крупный газовый проект практически никак не повлияет на уровень газификации сибирских регионов. Транзитная труба просто пройдет по их территориям, а строительство отводов не предусмотрено. Хотя, на мой взгляд, отводы от "Силы Сибири - 2" значительно бы ускорили газификацию Алтайского края, Республики Алтай, особенно тех районов, где сегодня нет действующих газовых сетей. Думаю, региональным властям стоит обсуждать с "Газпромом" возможное строительство отводов в качестве компенсации за предоставление земельных участков под магистральный газопровод в Китай.