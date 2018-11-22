В Алтайском крае по программе капремонта заменили более 300 лифтов

В Алтайском крае за четыре года реализации краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировано и заменено на новые 324 лифта, сто из них - во втором по величине городе края Бийске. В этом году в регионе обновляют еще 75 лифтов в многоэтажках, в том числе 36 - в наукограде. За ходом и качеством ремонтных работ следят специалисты Регионального оператора Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов".

На сегодняшний день в Бийске установлено и введено в эксплуатацию новое оборудование на 21 лифте. Сейчас идет установка и наладка еще 15 современных подъемников в трех домах по улицам Советской, 199/3 и Мухачева, 230/1, в переулке Гастелло, 6. Общая стоимость монтажа лифтового оборудования в этих домах превышает 27 миллионов руб-лей, до конца года все работы должны быть завершены. На днях специалисты Регоператора проверили, как идет замена лифтов в многоквартирном доме в переулку Гастелло, 6.

- Новые подъемники соответствуют всем современным стандартам, - отметил ведущий инженер по надзору Фонда капитального ремонта Виталий Ерин. - Кабины оснащены современной электронной системой контроля перегрузки, которая исключает движение лифта с превышением веса.

Грузоподъемность стала заметно больше: если прежние кабины могли поднимать 325 кило-граммов, то современные - до 400 килограммов. Новые лифты оснащены системой реверса и отделаны негорючими материалами, что существенно повышает их безопасность. Кабины - вандалостойкие, окрашены специальными эмалями. В них установлены кнопки со шрифтом Брайля для слабовидящих жильцов. Также лифты оборудованы звуковым оповещением о прибытии на этаж и системой диспетчерского контроля.

Кроме того, в конструкции используются современные лебедки и частотные преобразователи. Это дает не только высокую плавность хода при движении, но и повышает энергоэффективность. В шахте лифта, машинном отделении и в самой кабине устанавливается светодиодное освещение, что также существенно снижает расход электроэнергии.

- Благодаря энергоэффективным технологиям новое современное лифтовое оборудование менее затратно при эксплуатации, и собственники жилья смогут экономить на его дальнейшем обслуживании, - подчеркнул Виталий Ерин.

Жители бийских многоэтажек довольны новой техникой в подъездах.

По словам председателя домового комитета Светланы Калининой, жильцы не просто ждали замены лифтового оборудования, но и сами прилагали максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс.

- Нашему дому почти тридцать лет, и, соответственно, лифтам столько же, - подчеркивает Светлана Калинина. - Срок их эксплуатации закончился еще два года назад, но по программе капремонта наша очередь на замену лифтов наступила бы только в 2021 году. Благодаря активности жильцов и, в первую очередь, совета дома удалось добиться сокращения сроков на три года и приблизить это долгожданное событие. И вот уже в нынешнем 2018 году мы получили прекрасное современное лифтовое оборудование.

В следующем году работа по замене и ремонту лифтовых кабин в Бийске будет продолжена. Как отметили в Фонде капитального ремонта Алтайского края, в 2019 году планируется заменить 33 лифта в 22 много-квартирных домах наукограда. На эти цели будет направлено более семьдесят миллионов

рублей накопленных взносов жильцов.

Алтайский край стабильно входит в пятерку лидеров среди регионов Сибирского федерального округа по выполнению планов капремонта жилья. А в этом году край вошел и в топ-15 регионов России в рейтинге Общероссийского народного фронта, который оценивает уровень исполнения программ капитального ремонта МКД, эффективность использования средств региональными операторами, собираемость взносов на капремонт и темпы проведения работ.

Справка



Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов реализуется в Алтайском крае с 2014 года. За это время отремонтировано более 900 объектов. Краткосрочный план 2017 года был выполнен в полном объеме - в прошлом году отремонтировано 334 многоквартирных дома на общую сумму почти 1,3 миллиарда рублей. В этом году предстоит провести работы на 333 МКД, их предварительная стоимость - свыше 1,1 миллиарда рублей. По данным Регионального оператора на 10 ноября, ремонтные работы завершены в 278 многоквартирных домах, краткосрочный план текущего году выполнен более чем на 80 процентов.