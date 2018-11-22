В Алтайском крае по программе капремонта заменили более 300 лифтов

Новости

В Туле четыре ребенка погибли во время пожара в жилом доме 03:44
США установят наблюдательные пункты на севере Сирии 03:18
Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе 02:27
Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС 02:04
New York Times: Жителей Калифорнии не оповестили о начале пожара 01:45
Власти Лондона обнаружили две самодельных бомбы в пустой квартире 01:33
Рост тарифов на связь в 2019 году может не ограничиться десятью процентами 01:07
В Мексике задержаны сотни мигрантов 00:54
МИД России предостерег Украину от любых авантюр в Азовском море 00:33
Вучич: Сербия не будет отвечать Косово торговой войной 00:22
23 года прошло с соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 21.11.2018
"Йокерит" победил "Авангард" в самом результативном матче дня КХЛ 21.11.2018
СК начал проверку обрушения моста под Воронежем 21.11.2018
Власти Косово ввели 100-процентную пошлину на товары из Сербии 21.11.2018
Режиссер "Ералаша" объяснил, почему его не пустили в Грузию 21.11.2018
Новый Kia Soul: "внедорожная" версия и турбомотор 21.11.2018
16-летняя участница телешоу покончила с собой 21.11.2018
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста 21.11.2018
В ОАЭ суд приговорил британца к пожизненному заключению за шпионаж 21.11.2018
Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21.11.2018
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21.11.2018
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21.11.2018
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 21.11.2018
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 21.11.2018
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 21.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 03:05
Проект: В регионах

Распахнули двери

В Алтайском крае по программе капремонта заменили более 300 лифтов
Текст: Евдокия Крюкова (Алтайский край)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7726 (263)
В Алтайском крае за четыре года реализации краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировано и заменено на новые 324 лифта, сто из них - во втором по величине городе края Бийске. В этом году в регионе обновляют еще 75 лифтов в многоэтажках, в том числе 36 - в наукограде. За ходом и качеством ремонтных работ следят специалисты Регионального оператора Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов".
В Бийске устанавливают современные лифты повышенной комфортности и безопасности. Фото: РО Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" В Бийске устанавливают современные лифты повышенной комфортности и безопасности. Фото: РО Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"
В Бийске устанавливают современные лифты повышенной комфортности и безопасности. Фото: РО Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

На сегодняшний день в Бийске установлено и введено в эксплуатацию новое оборудование на 21 лифте. Сейчас идет установка и наладка еще 15 современных подъемников в трех домах по улицам Советской, 199/3 и Мухачева, 230/1, в переулке Гастелло, 6. Общая стоимость монтажа лифтового оборудования в этих домах превышает 27 миллионов руб-лей, до конца года все работы должны быть завершены. На днях специалисты Регоператора проверили, как идет замена лифтов в многоквартирном доме в переулку Гастелло, 6.

- Новые подъемники соответствуют всем современным стандартам, - отметил ведущий инженер по надзору Фонда капитального ремонта Виталий Ерин. - Кабины оснащены современной электронной системой контроля перегрузки, которая исключает движение лифта с превышением веса.

Грузоподъемность стала заметно больше: если прежние кабины могли поднимать 325 кило-граммов, то современные - до 400 килограммов. Новые лифты оснащены системой реверса и отделаны негорючими материалами, что существенно повышает их безопасность. Кабины - вандалостойкие, окрашены специальными эмалями. В них установлены кнопки со шрифтом Брайля для слабовидящих жильцов. Также лифты оборудованы звуковым оповещением о прибытии на этаж и системой диспетчерского контроля.

Кроме того, в конструкции используются современные лебедки и частотные преобразователи. Это дает не только высокую плавность хода при движении, но и повышает энергоэффективность. В шахте лифта, машинном отделении и в самой кабине устанавливается светодиодное освещение, что также существенно снижает расход электроэнергии.

- Благодаря энергоэффективным технологиям новое современное лифтовое оборудование менее затратно при эксплуатации, и собственники жилья смогут экономить на его дальнейшем обслуживании, - подчеркнул Виталий Ерин.

Жители бийских многоэтажек довольны новой техникой в подъездах.

По словам председателя домового комитета Светланы Калининой, жильцы не просто ждали замены лифтового оборудования, но и сами прилагали максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс.

- Нашему дому почти тридцать лет, и, соответственно, лифтам столько же, - подчеркивает Светлана Калинина. - Срок их эксплуатации закончился еще два года назад, но по программе капремонта наша очередь на замену лифтов наступила бы только в 2021 году. Благодаря активности жильцов и, в первую очередь, совета дома удалось добиться сокращения сроков на три года и приблизить это долгожданное событие. И вот уже в нынешнем 2018 году мы получили прекрасное современное лифтовое оборудование.

В следующем году работа по замене и ремонту лифтовых кабин в Бийске будет продолжена. Как отметили в Фонде капитального ремонта Алтайского края, в 2019 году планируется заменить 33 лифта в 22 много-квартирных домах наукограда. На эти цели будет направлено более семьдесят миллионов
рублей накопленных взносов жильцов.

Алтайский край стабильно входит в пятерку лидеров среди регионов Сибирского федерального округа по выполнению планов капремонта жилья. А в этом году край вошел и в топ-15 регионов России в рейтинге Общероссийского народного фронта, который оценивает уровень исполнения программ капитального ремонта МКД, эффективность использования средств региональными операторами, собираемость взносов на капремонт и темпы проведения работ.

Справка

Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов реализуется в Алтайском крае с 2014 года. За это время отремонтировано более 900 объектов. Краткосрочный план 2017 года был выполнен в полном объеме - в прошлом году отремонтировано 334 многоквартирных дома на общую сумму почти 1,3 миллиарда рублей. В этом году предстоит провести работы на 333 МКД, их предварительная стоимость - свыше 1,1 миллиарда рублей. По данным Регионального оператора на 10 ноября, ремонтные работы завершены в 278 многоквартирных домах, краткосрочный план текущего году выполнен более чем на 80 процентов.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево