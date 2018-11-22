В Кемерове изъяли из оборота 20 тонн контрафактного алкоголя

Сотрудники управления ФСБ по Кемеровской области совместно с транспортными полицейскими изъяли с трех складов крупные партии контрафактного спиртного. Склады располагаются в Кировском районе, а также в поселках Пионер и Ягуновский города Кемерово.

По данным областного УФСБ, в результате операции обнаружены 13,5 тонны спиртосодержащей жидкости, 4,5 тысячи литров поддельного алкоголя известных торговых марок, более 110 тысяч предназначенных для розлива бутылок, пять технологических установок для производства.

"Вся нелегальная продукция, а также технологическое оборудование изъяты, образцы спиртного пройдут экспертизы для установления стоимости контрафакта", - сообщили Интерфаксу в ведомстве.

Также специалистам предстоит определить способ подделки специальных федеральных марок.