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Проект: В регионах

Посчитали на три года вперед

В мэрии Новосибирска подготовили проект городского бюджета
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7726 (263)
Главный принцип бюджета Новосибирска будущего года - сохранение социальной стабильности. Это особо отметил мэр Анатолий Локоть, передавая на рассмотрение совета депутатов города проект основного финансового документа на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов, а также прогноз социально-экономического развития.
Мэр Анатолий Локоть (слева) передал проект бюджета председателю горсовета Дмитрию Асанцеву. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Мэр Анатолий Локоть (слева) передал проект бюджета председателю горсовета Дмитрию Асанцеву. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Мэр Анатолий Локоть (слева) передал проект бюджета председателю горсовета Дмитрию Асанцеву. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Проект бюджета формировался в условиях непростой экономической ситуации. Тем не менее город найдет средства для софинансирования масштабных федеральных программ, а также для выполнения наказов избирателей - сумма ассигнований на каждый округ увеличена до двух миллионов рублей. При этом основной упор сделан на сохранении всех социальных обязательств.

Представляя основные параметры бюджета депутатам, Анатолий Локоть подчеркнул, что проект документа был проработан во всех структурных подразделениях мэрии и администрациях районов города. Новосибирцы могли познакомиться с параметрами бюджета на публичных слушаниях.

- Проделана большая работа по подготовке бюджета 2019 года. Наша цель - сокращать дефицит и сдерживать рост внутреннего долга. Эта тенденция отчетливо прослеживается в представленном документе, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть, обращаясь к депутатам горсовета.

Особое внимание будет уделено росту собственных доходов города. По прогнозам, в 2019 году они составят 24,2 миллиарда руб-лей, в 2020-м - 25,3 миллиарда, в 2021-м - 25,4 миллиарда рублей. Анатолий Локоть уверен, что у города есть для этого все предпосылки. Он поручил профильным подразделениям мэрии усилить взаимодействие с налоговыми органами по повышению собираемости налоговых платежей и сокращению недоимки. Также необходимо активизировать работу с должниками за аренду земли.

- Бюджет 2019 года сохранит свою социальную направленность. В числе защищенных статей расходов - заработная плата работникам бюджетной сферы, налоговые и коммунальные платежи муниципальных учреждений, социальные выплаты гражданам. Финансирование сферы образования составит более 55 процентов от общего объема расходов бюджета, - отметил мэр.

Есть ряд вопросов, которые муниципалитету придется решать совместно с правительством области. Так, в бюджете города не заложены средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, компенсацию проезда льготникам в общественном транспорте, строительство и оснащение новых образовательных учреждений. Депутаты, принимавшие участие в обсуждении, обратили внимание на то, что Новосибирск не должен отказываться от бюджета развития.

По словам Анатолия Локтя, в ближайшие годы в городе будут строить несколько крупных инфраструктурных объектов. Возведение многофункциональной ледовой арены для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею повлечет за собой строительство станции метрополитена "Спортивная", транспортных развязок, дорог, водоотвода. На эти цели из федерального и областного бюджетов городу будет выделено более 1,4 миллиарда рублей. В течение трех лет в Новосибирске построят нескольких школ и детских садов с ясельными группами. Объем расходов на капитальные вложения за счет собственных средств в проекте бюджета на 2019 год составит 1 миллиард 87 миллионов рублей, а с учетом межбюджетных трансфертов - более 4,3 миллиарда рублей.

- Город продолжит участвовать в масштабных федеральных программах - "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Формирование комфортной городской среды". Мы показали, что можем эффективно работать. По первой из этих программ объем областных субсидий сохранился на уровне текущего года. Но я ставлю вопрос о возможности увеличения объема субсидии из федерального бюджета по данному направлению. По программе "Создание комфортной городской среды" объем субсидий ежегодно растет. На ближайшие три года запланированы расходы на реконструкцию сквера перед монументом Славы в Ленинском районе и территории Затулинского дисперсного парка в Кировском районе. Эти территории были выбраны горожанами для реконструкции, - сообщил Анатолий Локоть.

P. S.

"Наши с вами общие и основные задачи - сохранить социальную стабильность и обеспечить надежную работу систем жизнеобеспечения. Также необходимы изыскивать резервы для укрепления экономического потенциала города", - подвел итог обсуждению мэр.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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