Новости

В Туле четыре ребенка погибли во время пожара в жилом доме 03:44
США установят наблюдательные пункты на севере Сирии 03:18
Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе 02:27
Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС 02:04
New York Times: Жителей Калифорнии не оповестили о начале пожара 01:45
Власти Лондона обнаружили две самодельных бомбы в пустой квартире 01:33
Рост тарифов на связь в 2019 году может не ограничиться десятью процентами 01:07
В Мексике задержаны сотни мигрантов 00:54
МИД России предостерег Украину от любых авантюр в Азовском море 00:33
Вучич: Сербия не будет отвечать Косово торговой войной 00:22
23 года прошло с соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 21.11.2018
"Йокерит" победил "Авангард" в самом результативном матче дня КХЛ 21.11.2018
СК начал проверку обрушения моста под Воронежем 21.11.2018
Власти Косово ввели 100-процентную пошлину на товары из Сербии 21.11.2018
Режиссер "Ералаша" объяснил, почему его не пустили в Грузию 21.11.2018
Новый Kia Soul: "внедорожная" версия и турбомотор 21.11.2018
16-летняя участница телешоу покончила с собой 21.11.2018
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста 21.11.2018
В ОАЭ суд приговорил британца к пожизненному заключению за шпионаж 21.11.2018
Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21.11.2018
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21.11.2018
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21.11.2018
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 21.11.2018
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 21.11.2018
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 21.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 03:03
Проект: В регионах

Инвестиции приносят прибыль

В индустриальных парках открывают новые производства
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7726 (263)
Вопросы развития индустриальных парков (ИП) обсудили участники заседания совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области. Как отметил глава региона Андрей Травников, повышение эффективности их работы и увеличение числа резидентов являются важнейшим направлением стратегии инвестиционного развития региона.
Андрей Травников: Проект компании "Лантан" важен не только для экономики области, но и для страны в целом. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Андрей Травников: Проект компании "Лантан" важен не только для экономики области, но и для страны в целом. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Андрей Травников: Проект компании "Лантан" важен не только для экономики области, но и для страны в целом. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Новосибирская область - один из лидеров в Сибирском округе по данному направлению, в регионе действуют девять промпарков. Все они расположены в границах Новосибирской агломерации. Один из крупнейших в Сибири - промышленно-логистический парк (ПЛП) "Новосибирск" - был открыт в 2007 году по инициативе правительства региона и Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. На его территории реализуют свои инвестпроекты тринадцать российских и зарубежных компаний. Общий объем инвестиций, вложенных ими в производства, составляет тридцать миллиардов рублей. Также в регионе открыты биотехнопарк "Кольцово", частные индустриальные парки - "Новосиб", "Экран". В планах - запуск ИП "Кировский", "НЗХК", "Электросигнал", "НМК им. Кузьмина" и "Восточного логистического парка". В действующих парках создано почти восемь тысяч рабочих мест.

Член сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных парков (АИП), победитель конкурса "Команда региона - 2018" Егор Казанцев, выступивший на инвестсовете с докладом по данной теме, отметил, что в 26 регионах действуют особые налоговые режимы для резидентов ИП, а в Новосибирской области, помимо этого, выделяются субсидии.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что необходимо актуализировать механизмы оказания господдержки и изучить положительный опыт других субъектов РФ в развитии промпарков. Также глава региона обратил внимание на успешные примеры, которые есть в Новосибирской области. В их числе - промпарк "Экран". Здесь работают 203 предприятия, и пять из них являются резидентами. В 2017 году объем налоговых отчислений составил 354,6 миллиона рублей.

- Правительство области должно обратить внимание на совершенствование инвестиционного законодательства. Развитие индустриальных парков, как мне видится, тормозят две проблемы: отсутствие новых резидентов и неурегулированные взаимоотношения между резидентами и управляющими компаниями, которые на свое усмотрение могут менять условия договоров, - отметил губернатор.

Также глава региона поручил усилить работу по привлечению инвесторов в проект комплексного развития территории "Сибирский наукополис".

Участникам инвестсовета при губернаторе был представлен инвестиционный проект компании "Лантан", предполагающий строительство завода по производству солей редких и редкоземельных металлов. По информации гендиректора центра технологий "Лантана" Анатолия Сена, предприятие позволит снизить зависимость российской нефтехимии и неф-тепереработки от импорта катализаторов.

Предполагаемый объем инвестиций составит 150,7 миллиона рублей. Планируется создать 32 новых рабочих места со средней заработной платой более сорока тысяч рублей.

Глава региона Андрей Травников подчеркнул значимость проекта не только для экономики области, но и для страны в целом, и дал поручение проработать все вопросы по размещению завода на территории опережающего социально-экономического развития "Линево".

- Администрация рабочего поселка Линево в ближайшее время должна подготовить расчеты, необходимые для оперативного предоставления государственных мер поддержки проекта. Речь идет о предоставлении участка под строительство, подводе электрических мощностей, газоснабжения, водоснабжения и канализации, о предоставлении льгот, пре-дусмотренных для резидентов ТОСЭР "Линево", - отметил Андрей Травников.

Справка

По информации минэкономразвития региона, с начала текущего года состоялось пять заседаний совета по инвестициям Новосибирской области, на которых рассмотрено семнадцать вопросов, в том числе шесть инвестпроектов общей стоимостью более 28 миллиардов рублей. Одобрение получили проекты по запуску завода по производству бумаги и гофроупаковки в поселке Красный Яр (предполагаемый объем инвестиций - более 1,5 миллиарда рублей) и созданию производства полупроводниковых гетероструктур и электронных компонентов на их основе (стоимость проекта - около 400 миллионов рублей). Также члены совета поддержали модернизацию трамвайно-троллейбусной сети правобережной части Новосибирска (11 миллиардов рублей), развитие производственных мощностей ГК "Обувь России" на ТОСЭР "Линево" (760 миллионов рублей), создание парковой зоны "Верх-Тулинский" (общая стоимость проекта составит более 14,5 миллиарда рублей).

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево