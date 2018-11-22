Вопросы развития индустриальных парков (ИП) обсудили участники заседания совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области. Как отметил глава региона Андрей Травников, повышение эффективности их работы и увеличение числа резидентов являются важнейшим направлением стратегии инвестиционного развития региона.

Андрей Травников: Проект компании "Лантан" важен не только для экономики области, но и для страны в целом. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Новосибирская область - один из лидеров в Сибирском округе по данному направлению, в регионе действуют девять промпарков. Все они расположены в границах Новосибирской агломерации. Один из крупнейших в Сибири - промышленно-логистический парк (ПЛП) "Новосибирск" - был открыт в 2007 году по инициативе правительства региона и Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. На его территории реализуют свои инвестпроекты тринадцать российских и зарубежных компаний. Общий объем инвестиций, вложенных ими в производства, составляет тридцать миллиардов рублей. Также в регионе открыты биотехнопарк "Кольцово", частные индустриальные парки - "Новосиб", "Экран". В планах - запуск ИП "Кировский", "НЗХК", "Электросигнал", "НМК им. Кузьмина" и "Восточного логистического парка". В действующих парках создано почти восемь тысяч рабочих мест.

Член сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных парков (АИП), победитель конкурса "Команда региона - 2018" Егор Казанцев, выступивший на инвестсовете с докладом по данной теме, отметил, что в 26 регионах действуют особые налоговые режимы для резидентов ИП, а в Новосибирской области, помимо этого, выделяются субсидии.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что необходимо актуализировать механизмы оказания господдержки и изучить положительный опыт других субъектов РФ в развитии промпарков. Также глава региона обратил внимание на успешные примеры, которые есть в Новосибирской области. В их числе - промпарк "Экран". Здесь работают 203 предприятия, и пять из них являются резидентами. В 2017 году объем налоговых отчислений составил 354,6 миллиона рублей.

- Правительство области должно обратить внимание на совершенствование инвестиционного законодательства. Развитие индустриальных парков, как мне видится, тормозят две проблемы: отсутствие новых резидентов и неурегулированные взаимоотношения между резидентами и управляющими компаниями, которые на свое усмотрение могут менять условия договоров, - отметил губернатор.

Также глава региона поручил усилить работу по привлечению инвесторов в проект комплексного развития территории "Сибирский наукополис".

Участникам инвестсовета при губернаторе был представлен инвестиционный проект компании "Лантан", предполагающий строительство завода по производству солей редких и редкоземельных металлов. По информации гендиректора центра технологий "Лантана" Анатолия Сена, предприятие позволит снизить зависимость российской нефтехимии и неф-тепереработки от импорта катализаторов.

Предполагаемый объем инвестиций составит 150,7 миллиона рублей. Планируется создать 32 новых рабочих места со средней заработной платой более сорока тысяч рублей.

Глава региона Андрей Травников подчеркнул значимость проекта не только для экономики области, но и для страны в целом, и дал поручение проработать все вопросы по размещению завода на территории опережающего социально-экономического развития "Линево".

- Администрация рабочего поселка Линево в ближайшее время должна подготовить расчеты, необходимые для оперативного предоставления государственных мер поддержки проекта. Речь идет о предоставлении участка под строительство, подводе электрических мощностей, газоснабжения, водоснабжения и канализации, о предоставлении льгот, пре-дусмотренных для резидентов ТОСЭР "Линево", - отметил Андрей Травников.

Справка

По информации минэкономразвития региона, с начала текущего года состоялось пять заседаний совета по инвестициям Новосибирской области, на которых рассмотрено семнадцать вопросов, в том числе шесть инвестпроектов общей стоимостью более 28 миллиардов рублей. Одобрение получили проекты по запуску завода по производству бумаги и гофроупаковки в поселке Красный Яр (предполагаемый объем инвестиций - более 1,5 миллиарда рублей) и созданию производства полупроводниковых гетероструктур и электронных компонентов на их основе (стоимость проекта - около 400 миллионов рублей). Также члены совета поддержали модернизацию трамвайно-троллейбусной сети правобережной части Новосибирска (11 миллиардов рублей), развитие производственных мощностей ГК "Обувь России" на ТОСЭР "Линево" (760 миллионов рублей), создание парковой зоны "Верх-Тулинский" (общая стоимость проекта составит более 14,5 миллиарда рублей).