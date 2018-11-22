В Омске проверят школу, где в чай учеников выжимали грязные тряпки

Прокуратура Омской области инициировала проверку в одной из школ Марьяновского района после того, как ученики выложили в соцсети видео из столовой. На нем видно, что школьники отжимают грязные тряпки в чай, который потом якобы пьют другие дети.

Прокуроры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в этой школе. "Предстоит проверить сведения, распространенные в сети Интернет, о возможных нарушениях образовательного процесса в учебном заведении. В случае, если они подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в комитете по образованию Марьяновского района уже заявили, что выложенное в соцсетях видео - инсценировка: школьники смонтировали его ради шутки.