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22.11.2018 14:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске проверят школу, где в чай учеников выжимали грязные тряпки

Текст: Татьяна Кузнецова (Омск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Прокуратура Омской области инициировала проверку в одной из школ Марьяновского района после того, как ученики выложили в соцсети видео из столовой. На нем видно, что школьники отжимают грязные тряпки в чай, который потом якобы пьют другие дети.

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Прокуроры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в этой школе. "Предстоит проверить сведения, распространенные в сети Интернет, о возможных нарушениях образовательного процесса в учебном заведении. В случае, если они подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в комитете по образованию Марьяновского района уже заявили, что выложенное в соцсетях видео - инсценировка: школьники смонтировали его ради шутки.

Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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