Почти десять лет жители частного сектора в Железнодорожном районе Новосибирска были, можно сказать, отрезаны от города. В 2008 году по решению руководства местной больницы прилегающую к учреждению территорию огородили бетонным забором. С тех пор, чтобы добраться до магистральной улицы Владимировской, людям приходилось делать солидный крюк, хотя дорога напрямую раньше занимала пару минут. Лишь вмешательство депутата горсовета позволило жильцам добиться права прохода через территорию больницы.

- Вскоре после того, как здесь все перегородили, в заборе по-явилась дыра, но ее тут же заделали. Позже стало ясно, что дело не просто в заборе, а в юридических правах. Тогда мы стали добиваться права прохода. Ведь ни к церкви не пройти, ни к школе, ни к остановке. Спустя несколько лет установили мостик - прямо через высоченный забор. Получилась настоящая полоса препятствий, - вспоминает жительница Кавказского переулка Надежда Паничева.

Много лет местные жители ежедневно пользовались обходной дорогой. Летом еще ничего, а вот в межсезонье даже в резиновых сапогах не пройдешь. Зимой скользко, но дело даже не в этом - темнеет рано, а освещения вдоль дороги нет. Ориентировались только по огням из окон ближайших домов. Школьников, даже тех, кто постарше, с наступлением сумерек приходилось встречать после уроков. Напрямую до школы рукой подать, а вокруг забора - целый километр.

- Куда только ни писали, какие пороги ни обивали, - вспоминает председатель ТОС "Владимировский" Сергей Скобляков. - Бывало, нас выслушают, пообещают решить вопрос, но ничего не меняется. Только после обращения к депутату горсовета Сергею Кальченко дело сдвинулось с мертвой точки.

По словам депутата, под обращением подписались две сотни человек, и это далеко не все, у кого возникли проблемы из-за злополучного забора. Для начала необходимость сервитута (права пользования участком) депутату пришлось доказывать в администрации Центрального округа, затем разбираться в департаменте имущественных и земельных отношений мэрии. А после этого - отстаивать требование избирателей на заседании специальной комиссии.

- На решение вопроса ушло полтора года, согласовать сервитут оказалось достаточно сложно, - отмечает Сергей Кальченко. - В масштабах Новосибирска эта проблема может показаться малозначительной, но это не так. Когда сотни людей, по сути, отгорожены забором от остального города, для них проект очередного моста через Обь или другой масштабной стройки - лишь повод для возмущения. Им в первую очередь важно решить свою насущную проблему, для чего, кстати, не нужны миллиарды рублей.

Теперь в больничном заборе появилась металлическая дверь: с пяти утра до десяти вечера вход свободный, а на ночь ее запирают. Местные жители ходят короткой дорогой по освещенной территории медучреждения. Но, к сожалению, таких вроде бы мелких проблем хватает в каждом районе города. ТОС "Владимировский", куда входит 31 многоквартирный и 648 частных домов - пример того, как горожане активно их решают вместе со своим депутатом.

Между тем

При содействии Сергея Кальченко ТОС получил целый комплекс спортивных тренажеров, в микрорайоне регулярно пополняется книжный фонд местной библиотеки, проводятся различные праздники с традиционным угощением для детей. Решаются и другие вопросы. Недавний пример: некие бизнесмены безо всяких разрешений установили овощной киоск прямо на тротуаре. Налогов, конечно, не платили, документов на товар не предоставляли. После обращения жителей к депутату злосчастный киоск убрали.