Новости

В Туле четыре ребенка погибли во время пожара в жилом доме 03:44
США установят наблюдательные пункты на севере Сирии 03:18
Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе 02:27
Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС 02:04
New York Times: Жителей Калифорнии не оповестили о начале пожара 01:45
Власти Лондона обнаружили две самодельных бомбы в пустой квартире 01:33
Рост тарифов на связь в 2019 году может не ограничиться десятью процентами 01:07
В Мексике задержаны сотни мигрантов 00:54
МИД России предостерег Украину от любых авантюр в Азовском море 00:33
Вучич: Сербия не будет отвечать Косово торговой войной 00:22
23 года прошло с соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 21.11.2018
"Йокерит" победил "Авангард" в самом результативном матче дня КХЛ 21.11.2018
СК начал проверку обрушения моста под Воронежем 21.11.2018
Власти Косово ввели 100-процентную пошлину на товары из Сербии 21.11.2018
Режиссер "Ералаша" объяснил, почему его не пустили в Грузию 21.11.2018
Новый Kia Soul: "внедорожная" версия и турбомотор 21.11.2018
16-летняя участница телешоу покончила с собой 21.11.2018
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста 21.11.2018
В ОАЭ суд приговорил британца к пожизненному заключению за шпионаж 21.11.2018
Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21.11.2018
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21.11.2018
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21.11.2018
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 21.11.2018
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 21.11.2018
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 21.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 03:05
Проект: В регионах

Сервитут на Владимировской

Жителям частного сектора обеспечили свободный проход к своим домам
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7726 (263)
Почти десять лет жители частного сектора в Железнодорожном районе Новосибирска были, можно сказать, отрезаны от города. В 2008 году по решению руководства местной больницы прилегающую к учреждению территорию огородили бетонным забором. С тех пор, чтобы добраться до магистральной улицы Владимировской, людям приходилось делать солидный крюк, хотя дорога напрямую раньше занимала пару минут. Лишь вмешательство депутата горсовета позволило жильцам добиться права прохода через территорию больницы.
Сергей Кальченко: Теперь с пяти утра до десяти вечера можно свободно проходить через территорию больницы. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Сергей Кальченко: Теперь с пяти утра до десяти вечера можно свободно проходить через территорию больницы. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Сергей Кальченко: Теперь с пяти утра до десяти вечера можно свободно проходить через территорию больницы. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- Вскоре после того, как здесь все перегородили, в заборе по-явилась дыра, но ее тут же заделали. Позже стало ясно, что дело не просто в заборе, а в юридических правах. Тогда мы стали добиваться права прохода. Ведь ни к церкви не пройти, ни к школе, ни к остановке. Спустя несколько лет установили мостик - прямо через высоченный забор. Получилась настоящая полоса препятствий, - вспоминает жительница Кавказского переулка Надежда Паничева.

Много лет местные жители ежедневно пользовались обходной дорогой. Летом еще ничего, а вот в межсезонье даже в резиновых сапогах не пройдешь. Зимой скользко, но дело даже не в этом - темнеет рано, а освещения вдоль дороги нет. Ориентировались только по огням из окон ближайших домов. Школьников, даже тех, кто постарше, с наступлением сумерек приходилось встречать после уроков. Напрямую до школы рукой подать, а вокруг забора - целый километр.

- Куда только ни писали, какие пороги ни обивали, - вспоминает председатель ТОС "Владимировский" Сергей Скобляков. - Бывало, нас выслушают, пообещают решить вопрос, но ничего не меняется. Только после обращения к депутату горсовета Сергею Кальченко дело сдвинулось с мертвой точки.

По словам депутата, под обращением подписались две сотни человек, и это далеко не все, у кого возникли проблемы из-за злополучного забора. Для начала необходимость сервитута (права пользования участком) депутату пришлось доказывать в администрации Центрального округа, затем разбираться в департаменте имущественных и земельных отношений мэрии. А после этого - отстаивать требование избирателей на заседании специальной комиссии.

- На решение вопроса ушло полтора года, согласовать сервитут оказалось достаточно сложно, - отмечает Сергей Кальченко. - В масштабах Новосибирска эта проблема может показаться малозначительной, но это не так. Когда сотни людей, по сути, отгорожены забором от остального города, для них проект очередного моста через Обь или другой масштабной стройки - лишь повод для возмущения. Им в первую очередь важно решить свою насущную проблему, для чего, кстати, не нужны миллиарды рублей.

Теперь в больничном заборе появилась металлическая дверь: с пяти утра до десяти вечера вход свободный, а на ночь ее запирают. Местные жители ходят короткой дорогой по освещенной территории медучреждения. Но, к сожалению, таких вроде бы мелких проблем хватает в каждом районе города. ТОС "Владимировский", куда входит 31 многоквартирный и 648 частных домов - пример того, как горожане активно их решают вместе со своим депутатом.

Между тем

При содействии Сергея Кальченко ТОС получил целый комплекс спортивных тренажеров, в микрорайоне регулярно пополняется книжный фонд местной библиотеки, проводятся различные праздники с традиционным угощением для детей. Решаются и другие вопросы. Недавний пример: некие бизнесмены безо всяких разрешений установили овощной киоск прямо на тротуаре. Налогов, конечно, не платили, документов на товар не предоставляли. После обращения жителей к депутату злосчастный киоск убрали.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево