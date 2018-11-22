Экс-главе района Дагестана дали 15 лет за финансирование терроризма

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-главе Кизлярского района Дагестана Андрею Виноградову, обвиняемого в финансировании терроризма и подготовке к убийству. Как сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало, судья приговорил Виноградова к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Экс-чиновника задержали еще в 2015 году по подозрению в пособничестве в убийстве замначальника центра противодействия экстремизму при МВД по Дагестану, покушении на убийство замглавы администрации Кизляра, а также финансировании терроризма. Позже ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, пособничество в том же преступлении и финансирование терроризма.

Расследованием этого громкого уголовного дела занимались сотрудники главного следственного управления СК РФ. В рамках расследования в доме подозреваемого во время обыска было обнаружено оружие и множество боеприпасов. На что Виноградов заявил, что на все найденное у него оружие есть лицензии, а к инкриминируемым ему преступлениям он не имеет никакого отношения.

Свою вину экс-чиновник полностью отрицал и на судебных заседаниях. Тем не менее судья счел убедительными представленные гособвинением доказательства и приговорил Виноградова к 15 годам заключения.