Медики спустя 30 лет достали пулю из груди жителя КБР

В республиканской клинической больнице Кабардино-Балкарии врачи достали из груди пациента пулю, которая находилась там 30 лет.

Обнаружить отголосок прошлого удалось, когда у мужчины начались боли в грудной клетке. Об этой истории рассказали в официальном аккаунте в Instagram республиканской больницы КБР.

- Пациент 1954 года рождения в течении полутора месяцев испытывал боли и дискомфорт в области грудной клетки. В связи с чем обратился в торакальное отделение РКБ. На обзорной рентгенограмме было выявлено инородное тело, - говорится в сообщении.

Операцию проводили три хирурга. Они осуществили малотравматичное вмешательство с использованием С-дуги (рентгеновская система) и извлекли пулю. Пациент прошел недлительную терапию, и уже выписан из больницы.