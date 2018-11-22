В Дагестане установлен новый факт незаконного выделения земли. Живописное озеро Ак-Гель, или Белое, расположено в юго-восточной части Махачкалы. Длина и ширина водоема - около 1,3 километра, общая площадь - более 1,2 квадратных километра. Земли вокруг него - настоящий лакомый кусок. И несмотря на запрет строить в водоохранной зоне, закон нарушается сплошь и рядом. В правоохранительные органы от жителей поступают многочисленные жалобы на незаконное строительство, которое губит уникальный уголок природы.

Во время плановой проверки сотрудники Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры установили, что участок земли площадью 1000 квадратных метров стоимостью свыше семи миллионов рублей предоставлен в собственность некоего жителя Махачкалы незаконно, на основании поддельных документов. А республиканский Росреестр поставил участок на государственный кадастровый учет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по двум статьям: подделка документов и мошенничество. Обстоятельства передачи земли, как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального МВД, выясняются.

В этом случае правоохранители сработали на опережение - одной стройкой на озере стало меньше, очередной особняк здесь воздвигнуть не успели.

А вот два дома, построенные с вопиющими нарушениями законодательства, теперь придется снести. Правда, такое решение было принято не сразу. Ленинский районный суд Махачкалы признал действия застройщика незаконными, но снести дома не обязал. И только после обращения прокурора в Верховный суд республики вынесено решение об их сносе.

- В Дагестане подвинуть границы какого-либо объекта ничего не стоит. В последние десять лет ни экологические службы, ни местная администрация особо не следили, что творится вокруг, - говорит юрист, активист общественного движения "Город наш" Арсен Магомедов. - Достаточно внимательно изучить публичную кадастровую карту. В акватории Каспийского моря зарегистрированы целые улицы! Границы реальных участков "сдвигаются" (в том числе и на море), лишь бы появились свободные территории. Их мошенники и ставят на учет по поддельным документам.

По мнению Ларисы Бачиевой, инспектора общественного контроля и надзора по экологии РД, практически все дома, в том числе и многоэтажки, которые выросли в водоохранной зоне, - самозахват. Зеленую зону у озера уже давно приглядели любители возводить дома на каждом освободившемся пятачке земли. Мало того, чтобы увеличить площадь, они идут на различные ухищрения. Часть водоема уже засыпали и продолжают это делать. По некоторым данным, не только земля у озера, но и сам водоем уже поделен на участки под строительство многоэтажек. Я живу в доме напротив и каждый день наблюдаю, как две мощные установки выкачивают воду. Образовавшийся котлован тут же засыпают строительным мусором. Озеро мелеет на глазах. Раньше по водоему было рассыпано множество маленьких островков, на которых сидели две-три птицы. Теперь из воды поднялись целые острова, где уже помещаются колонии птиц.

Комментарий

Набиюла Карачаев, министр природных ресурсов и экологии Дагестана:

- Из 200 гектаров озера засыпали 80. Эта территория полностью была выделена под строительство 16-этажных домов. И чтобы все это остановить, одних моих сил не хватило. Я обратился к министру МВД по Республике Дагестан Абдурашиду Магомедову и обозначил проблему. Была создана комиссия. В настоящий момент не только возбуждено уголовное дело на основании документов минприроды региона, но и направлены бумаги в Арбитражный суд, где оспаривается законность выданных ранее земельных участков на озере Ак-Гель. Почему это все происходило? Потому что не были определены границы озера. Министерство природных ресурсов определило границы. 103 гектара. На засыпанных же 17 гектарах по решению главы Дагестана будет создана парковая зона.