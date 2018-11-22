В Ставрополе возбудили дело после стрельбы в парке по полицейским

В Следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело в отношении стрелявшего в парке мужчины. Его действия попали под статью 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), сообщили в пресс-службе ведомства.

- По данным следствия, ночью 21 ноября мужчина произвел не менее двух выстрелов из охотничьего ружья марки ИЖ-12 калибра 12 миллиметров во входную дверь ГУ МВД России по Ставропольскому краю, - рассказали корреспонденту "РГ" в СУ СКР региона.

После этого на место приехали сотрудники ППС, но на их предложение сдать оружие мужчина не ответил и отправился в Центральный парк Ставрополя. Там он продолжил стрельбу - сделал еще 9 выстрелов, часть из них в направлении полицейских.

Ответным огнем вооруженного дебошира ранили, после этого его доставили в больницу. К счастью, в результате стрельбы никто кроме нарушителя не пострадал.

Сейчас следователи проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе осматривают место происшествия, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР Ставрополья.