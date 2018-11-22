Новости

МИД РФ: Простои судов в Керченском проливе не связаны с погранконтролем 11:54
Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево 11:49
Пропавшие при кораблекрушении на Камчатке не смогли выбраться с судна 11:49
В Краснодаре задержали рэпера Хаски 11:45
Рядом с псковской деревней нашли авиабомбы времен ВОВ 11:36
В Тольятти пропал без вести актер популярных российских сериалов 11:33
Количество злостных неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло 11:33
Экс-главе района Дагестана дали 15 лет за финансирование терроризма 11:33
По фильму "Мэнди" с Николасом Кейджем сделают игру 11:29
В Хабаровском крае изъяли у перекупщиков больше тонны черной икры 11:27
В РФ снизилось число несчастных случаев с летальным исходом из-за зацепинга 11:22
В Кемерове изъяли из оборота 20 тонн контрафактного алкоголя 11:21
РФ и Армения создадут бюро по расследованию авиапроисшествий 11:20
Роспотребнадзор изъял 15 тонн кондитерского фальсификата с начала года 11:20
Россия отправила гумпомощь в Донецк и Луганск 11:19
Оперный певец Максим Михайлов скончался на 57-м году жизни 11:13
В Японии увеличат пенсионный возраст до 70 лет 11:13
Аграрии потеряли более 7 миллиардов рублей из-за плохой погоды 11:03
Минск: Доступность лекарств для белорусов постоянно повышается 11:00
В Ставрополе возбудили дело после стрельбы в парке по полицейским 10:59
"Великий Гэтсби" станет мулатом в многосерийной экранизации 10:59
Пострадавшая при пожаре в Туле находится в тяжелом состоянии 10:59
Биологи рассказали о моносахариде с противораковыми свойствами 10:55
КамАЗ начал сборку первой кабины премиум-грузовика 10:52
Пятеро школьников погибли под колесами автомобиля в Китае 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 10:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе возбудили дело после стрельбы в парке по полицейским

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело в отношении стрелявшего в парке мужчины. Его действия попали под статью 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), сообщили в пресс-службе ведомства.

В парке Ставрополя произошла перестрелка

- По данным следствия, ночью 21 ноября мужчина произвел не менее двух выстрелов из охотничьего ружья марки ИЖ-12 калибра 12 миллиметров во входную дверь ГУ МВД России по Ставропольскому краю, - рассказали корреспонденту "РГ" в СУ СКР региона.

После этого на место приехали сотрудники ППС, но на их предложение сдать оружие мужчина не ответил и отправился в Центральный парк Ставрополя. Там он продолжил стрельбу - сделал еще 9 выстрелов, часть из них в направлении полицейских.

Ответным огнем вооруженного дебошира ранили, после этого его доставили в больницу. К счастью, в результате стрельбы никто кроме нарушителя не пострадал.

Сейчас следователи проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе осматривают место происшествия, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР Ставрополья.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аграрии потеряли более 7 миллиардов рублей из-за плохой погоды
"Газпром" выбрал маршрут поставок газа по "Турецкому потоку"
Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова
Тарифы на услуги связи в 2019 году могут вырасти более чем на 10%
Бывший советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Майдане