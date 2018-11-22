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22.11.2018 09:37
Проект: В регионах

Вступились за активистов ТОС

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7726 (263)
Архангельская глубинка уже двадцать лет держится на территориальном общественном самоуправлении: в регионе сегодня действуют более тысячи ТОС. Люди, живущие в маленьких деревнях, создают собственную "команду", чтобы восстановить церковь, отремонтировать памятник, построить мост, привести в порядок колодец... Зарплату тосовцы не получают, но в индексации пенсий с недавнего времени значительно теряют: об этом они рассказали на межрегиональной конференции ТОС, прошедшей недавно в Архангельске.
Фото: Павел Кононов Сельский музей в деревне Шастки - один из примеров работы ТОС. Фото: Павел Кононов
Сельский музей в деревне Шастки - один из примеров работы ТОС. Фото: Павел Кононов

- Руководители территориальных общественных самоуправлений - юридических лиц - в рамках действующего пенсионного законодательства рассматриваются сегодня как работающие пенсионеры, выпадающие из системы индексации пенсий в обычном режиме. Они реально не получают заработной платы, но при этом являются еще и "наказанными" за то, что стали активными участниками общественной жизни,- говорит председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. - Поэтому сегодня мы рассматриваем возможность выхода на федеральный уровень с инициативой изменения отношения к индексации пенсий работающим пенсионерам - из этой категории можно было бы исключить общественников.

По словам спикера, допущена явная несправедливость - причем подобных историй сегодня становится все больше:

- К примеру, в таком же положении оказались добровольные пожарные дружины: в них сегодня в основном работают пенсионеры, получающие за свой труд очень незначительное вознаграждение. И ситуация во всех регионах России сложилась одинаковая.

Тосовцы не получают зарплаты, но при этом являются еще и "наказанными" за свою активность

В защиту активистов движения ТОС выступил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

- Любой закон требует проверки практикой и выявления возможных "нестыковок", вместе с тем важно, чтобы они вовремя устранялись, - отметил глава региона, - необходимо подключить для этого представителей Пенсионного фонда и депутатов Государственной Думы. Тосовцы в результате изменений пенсионного законодательства не должны пострадать. И кому, как не нам, за них вступиться: Архангельская область всегда была "законодательницей" в развитии движения ТОС.

Кстати, лучшее доказательство этому - итоги национального конкурса практик территориального общественного самоуправления. Победу в нем одержали 27 проектов со всей России, причем четыре из них принадлежат Архангельской области. Президентский грант получил, к примеру, проект "Самые северные мельницы в мире", сохранением которых занимаются сегодня жители старинной поморской деревни Кимжи. То, что они за это зарплату не получают, - известно, а вот сколько личных средств и собственных пенсий пришлось вложить сельским общественникам в сохранение уникального архитектурного наследия?

- Совсем "не маленько", - ответила на вопрос "РГ" руководитель ТОС "Кимжа" Евдокия Репицкая. - Недавно, вот, получили грант, нужно ехать в Архангельск открывать банковский счет - а это 140 километров в одну сторону и столько же обратно. Три тысячи рублей только на бензин! Причем командировочные-то на нас... Или, к примеру, недавно пришлось вносить изменения в название, а значит, и в устав ТОС. Все расходы по оформлению бумаг, переписке, обращению к нотариусу - за счет личных средств. В итоге у нас за 14 лет приличная сумма набегает. А руководителям ТОС, которые еще и пенсии при этом теряют, вдвойне обидно.

- От имени депутатского корпуса региона мы планируем предложить конкретные изменения в действующее законодательство, чтобы справедливость по отношению к активистам движения ТОС была восстановлена, - заверила "РГ" Екатерина Прокопьева.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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