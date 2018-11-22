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22.11.2018 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший вице-губернатор Вологодчины осужден на восемь лет за взятки

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Вологодский суд в четверг, 22 ноября, вынес приговор бывшему заместителю губернатора региона Николаю Гуслинскому. Он отправится в колонию строгого режима. Его обвиняют в получении взяток.

Фото: Вадим Ахметов/РГ
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Экс-чиновника задержали в 2017 году, в то время он уже покинул пост заместителя главы области, проработав в правительстве с 2012 года. По сообщению пресс-службы регионального Следственного комитета, в отношении Николая Гуслинского возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Как установили следователи, бывший вице-губернатор получал подношения от известной компании, занимающейся переработкой ягод. Ему купили квартиру, гаражный бокс, автомобиль, мебель, всего почти на 17 миллионов рублей.

Кроме того, на девять миллионов рублей было профинансировано строительство жилого дома и хозяйственных построек в Вытегорском районе, принадлежащих родственнице подсудимого. Также взяткодатель оплатил ремонт квартиры и гаража в Вологде. За это высокопоставленный чиновник помогал компании получать кредиты и субсидии на сумму в 270,7 миллиона рублей.

Суд приговорил Николая Гуслинского к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также получил штраф в 84,7 миллиона рублей. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Борьба с коррупцией
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