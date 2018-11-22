Новый созыв Архангельского областного собрания на своей третьей сессии рассмотрел более 30 вопросов. Четырнадцать из 27 законопроектов приняты во втором чтении. За этими цифрами - самые разные грани жизни северян: от финансовой поддержки молодых мам до запрета на продажу подросткам электронных сигарет.

Одним из важнейших решений председатель собрания Екатерина Прокопьева назвала принятый в первом чтении бюджет региона на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов:

- Надо отметить не только его социальную направленность, но и тот факт, что это бюджет развития. Нам удалось защитить ключевые позиции по основным параметрам, которые имеют тенденцию к увеличению по отношению к 2018 году. В своей работе депутаты учитывали изменившиеся подходы к распределению финансовых средств между федеральным и региональным бюджетами, их процентному соотношению и налоговой базе.

С каким "кошельком" область войдет в новый год? Доходная часть бюджета-2019 составит 77,2 миллиарда рублей (на пять процентов больше, чем в этом году), расходная - 80,7 миллиарда. Складывается небольшой дефицит, но в течение следующих двух лет, как следует из проекта бюджета, финансового разрыва получится избежать за счет роста валового регионального продукта и налоговых поступлений.

Две трети всех бюджетных расходов в 2019 году пойдут на социальную сферу - медицину, образование, культуру, спорт и поддержку нуждающихся. Как отметил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев, в два раза вырастут расходы на жилье для детей-сирот, больше средств выделяется и на летнюю оздоровительную кампанию. Полтора миллиарда рублей - на 40 процентов больше, чем в этом году, - направят на приобретение лекарств для льготных категорий пациентов.

Почти 900 миллионов рублей пойдет на строительство восьми детских садов в разных уголках Поморья, без малого 550 миллионов - на возведение четырех школ, свыше 200 миллионов - на три новые поселковые больницы.

За продажу вэйпов подросткам в Архангельской области ввели штраф

Проект бюджета учитывает повышение МРОТ и выполнение всех социальных обязательств области. Регион также профинансирует свое участие в реализации нацпроектов и приоритетных направлений развития. Муниципалитеты получат на исполнение госполномочий около 25 миллиардов рублей. На сдерживание роста коммунальных тарифов направят три миллиарда. Областная адресная инвестиционная программа потребует двух миллиардов, в приоритете - ЖКХ и дороги. Кстати, областной дорожный фонд вырастет на 12 процентов и составит почти пять миллиардов рублей.

Депутаты Поморья также продлили срок предоставления денежных выплат молодым мамам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет. Область ввела эту меру соцподдержки два года назад, и в декабре 2018-го ее действие заканчивалось. Но по инициативе губернатора срок отодвинули на целых три года - до 31 декабря 2021-го. По расчетам, только в следующем году почти 600 мам получат за первенца по 30 тысяч рублей.

Другое значимое решение - запрет на продажу электронных никотиновых систем несовершеннолетним. Помимо депутатов, эту инициативу прокуратуры региона поддержали педагоги, врачи, областной "Совет отцов" и детский омбудсмен. За продажу подросткам так называемых вэйпов виновные заплатят административный штраф: физическое лицо - до пяти тысяч рублей, должностное - до 20 тысяч, юридическое - до 50 тысяч.

Самым резонансным стал законопроект, передающий муниципальные полномочия в сфере градостроительства на уровень области. Речь идет об утверждении генпланов, правил землепользования и застройки. Необходимость передачи полномочий авторы поправок обосновали проблемами с разработкой документов. По данным на октябрь 2018 года, в области из 204 муниципальных генпланов было утверждено только 119.

Звучали опасения, что эти поправки отстранят муниципалитеты от принятия важных для них решений. Но выдача разрешений на строительство конкретных объектов и контроль остаются на муниципальном уровне. Обсуждение проектов генпланов, в соответствии с поправками, будет проходить с участием согласительных комиссий, в которые войдут представители местных органов самоуправления.

Областные депутаты также утвердили новые механизмы привлечения рабочей силы из других регионов. Поддержали малый и средний бизнес, закрепив за ним бессрочное преимущественное право на выкуп арендуемого областного имущества. Упростили порядок привлечения государственных и муниципальных служащих к ответственности за коррупционные правонарушения в случае признания вины. Повысили доступность и качество государственных и муниципальных услуг, а также приняли еще ряд значимых законопроектов.

Прямая речь

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:

- Мы очень уверенно смотрим в будущее, поскольку нам впервые удалось сформировать бюджет, который уже в обозримой перспективе станет бездефицитным. Он позволяет выполнить все обязательства, связанные с нашими социальными проектами и программами. Мы очень серьезно будем вкладываться в развитие Архангельской области, в инвестиционные проекты. Регион с опережением выполняет свои обязательства перед Минфином РФ по погашению государственного долга, который сократился на 20 процентов. Это заслуга правительства области и депутатов, которые предметно поработали над тем, чтобы финансовая устойчивость региона была стабильной.

Тем временем

В архивах Архангельской области хранится четыре миллиона дел. При этом 80 процентов муниципальных хранилищ нуждаются в помещениях, а нехватка финансирования и кадров стала общей проблемой. "Задачи, которые предстоит решить, масштабные и требуют бюджетного финансирования", - отметила депутат Архангельского облсобрания Ольга Виткова. Парламентарии предложили включить меры по поддержке архивов в региональные госпрограммы.