Побывав на выставке по случаю 150-летия Трубецкого, прочитав кучу воспоминаний о нем, всмотревшись в другие его работы, я поняла, в чем секрет. Трубецкой ваял не внешность, а нечто самое важное в человеке, концентрировался на этом важном, подчеркивал его. Поэтому портреты у него получались почти что шаржами. И все же не шаржи! Он как-то умудрялся остановиться на тонкой грани, за шаг до карикатуры.
Монумент, который так понравился вдовствующей императрице, Трубецкой ваял под обозленный хор нападок от высокопоставленных критиков. Граф Витте и великий князь Владимир считали, что сумасбродный итальянец лепит прямую насмешку над покойным императором. А Николай II вообще хотел сослать монумент в Сибирь и установить где-нибудь в Иркутске.
А скольких оскорбительных эпиграмм удостоился этот шедевр после открытия! "Стоит комод, на комоде - бегемот, на бегемоте - идиот" - самая безобидная. Сравнивая монумент с Царь-колоколом и Царь-пушкой, его называли "Царь-ж...а". Зато изысканный Александр Бенуа этой работой восхищался. А импульсивный Репин вскричал на церемонии открытия: "Верно! Верно! Толстозадый солдафон! Тут он весь, тут все его царствование!"
Между тем есть в этом монументе очевидное тяжеловесное величие. При нем Россия не вела никаких войн. А свою силу, которую природа отпустила ему немерено, император тратил на мирные забавы: гнул монеты и подковы, любил охоту, игру на трубе-геликоне. Носил солдатские сапоги, одежду предпочитал неновую, обношенную, а дворцовый церемониал сильно упростил, сократив количество слуг и дворцовых балов.
Император был прижимист: строго следил за расходованием средств на жизнь двора. Зато, не скупясь, тратил деньги на искусство. Это благодаря его закупкам собралась такая коллекция картин, графики, скульптуры, что не помещалась в галереях Зимнего дворца, - пришлось создавать Русский музей.
А Паоло Трубецкой остался в истории искусств непревзойденным мастером скульптурного психологического портрета. И был ярым противником обучения через копирование. Лепить и рисовать, считал он, нужно только с живой натуры.
Он вообще был чудаком. Утверждали, что за всю свою жизнь он не прочитал ни одной книги. Ненавидел писать письма. Десятки лет повторял одни и те же шутки. Сделал два прекрасных портрета Льва Толстого, которые вошли во все хрестоматии, но во время сеанса признался писателю, что книг его никогда не читал. Примечательно, что Лев Николаевич, услыхав такое, отнюдь не возмутился, а, наоборот, пришел в восторг: наконец-то, говорит, мне встретился человек самобытный, с независимым мнением.
Трубецкой не уставал повторять, что публика не должна "воспитываться", а художник обязан учиться только "у природы". При этом сам, изготовляя монумент императору, сделал шестнадцать моделей, а разыскивая натуру для коня, добрался аж до Испании.
Памятник этот обошелся российской казне в 1,2 миллиона рублей. Скульптор получил в качестве гонорара 105 тысяч. Хотел 150, но граф Иван Толстой, председатель комиссии по сооружению памятника, считал, что и 50 тысяч много.
Паоло Трубецкой, внебрачный сын русского аристократа, вырос в Италии. В России прожил всего десять лет (1896-1906). Позднее подолгу жил в США и Франции, но умирать вернулся в Италию. Он всегда был коммерчески успешным скульптором, но очевидных шедевров больше не создал. Должно быть, только русская действительность высекала из его гения божественную искру.
Кстати
Александр III: факты из жизни
Находился на престоле 13,5 года: вступил в 36 лет, умер - в 49 лет.
Писал с грамматическими ошибками, благодаря чему его оппоненты удостаивались таких эпитетов, как "идеот".
Издал "Манифест о незыблемости самодержавия". Его суть - реформ не ждите, верьте в мою силу, она - истина.
При нем уровень взяточничества достиг исторического минимума.
Закрыл несколько десятков либеральных газет и журналов. Открыл другие. Основал первый в Сибири университет - Томский.
При Александре III Россия производила 20% мирового производства пшеницы, 60% ржи. Протяженность железных дорог возросла с 21 тыс. до 34 тыс. верст. Территория России без войн увеличилась на 430 тыс. кв. км.
Ввел моду на коллекционирование яиц Фаберже.
Ужесточал законы для евреев. В Польше, Финляндии и Прибалтике заставил русифицировать надписи на улицах, вокзалах и афишах.
Враги распускали слухи, что государь в стельку напивается. Но личный врач утверждал: царь под любимый "борщок" выпивает не больше стопки водки.
Отличался скандальной простотой вкусов. Повседневное меню: щи, жареная рыба, котлеты, квашеная капуста, моченые яблоки, соленые огурцы, простокваша. По праздникам - гурьевская каша (манка с яйцами и орехами, запеченная в духовке) и квас пополам с шампанским.
На коронацию заказал перловый суп, борщ и стручковый горох.
Отменил коленопреклонение перед собой.
Ограничил суд присяжных и университетское самоуправление.
Был невоздержан в эмоциях. Дядю Вильгельма, императора Германии, Александр называл "скотиной", французское руководство - "сбродом сволочей", канцлера Отто фон Бисмарка - "обер-скотом".
Ему принадлежит знаменитая фраза: "Во всем свете у нас только два верных союзника - армия и флот".
Курил до полусотни папирос в день. Ценил крепкие гаванские сигары.
Церемониями тяготился. Был экономен: ходил в залатанных рейтузах.
При нем русский флот стал третьим в мире.
Число церковно-приходских школ выросло в 8 раз. При этом подписал циркуляр, прозванный "циркуляром о кухаркиных детях", - усложнил полноценное образование детей из низших слоев. Корней Чуковский писал, что из Одесской гимназии он был отчислен на основании как раз этого циркуляра.
Владел французским, немецким и английским.
Культурные пристрастия: Михаил Лермонтов, Федор Достоевский, Петр Чайковский. Обожал живопись. Но будучи принцем, устроил в Петербурге разнос художнику Василию Верещагину за "непатриотическую картину". Заявил, что написать такое мог либо "скотина", либо "помешанный".
Пережил покушение. Группа революционеров планировала его взорвать. Любопытно, что ингредиенты для трех бомб были оплачены за счет продажи золотой гимназической медали Александра Ульянова (старший брат Ленина). Александр как химик сам собирал бомбы. Заговор раскрыли, участникам вынесли смертный приговор. Мать Ульянова Мария подала прошение о помиловании: "Сын мой всегда был ненавистником терроризма". Александр III прочитал. И отреагировал: "Хорошо же она знает сына!"
21-летнего Александра Ульянова повесили в Шлиссельбургской крепости весной 1887 года. Младшему брату, Володе Ульянову, было только 17...
Под откос
17 октября 1888 года император с семьей возвращался из Крыма в Санкт-Петербург. У станции Борки (50 км от Харькова) поезд на всех парах ушел под откос. Основная версия: машинисты превысили допустимую скорость вдвое. Император-силач в столовой удерживал от обрушения балки крыши, позволяя уцелевшим покинуть вагон. Вскоре после этого Александр III стал жаловаться на боли в пояснице. Считается, что из-за чрезмерного напряжения заработал болезнь почек, что и привело к смерти спустя шесть лет. За катастрофу никого серьезно не наказали. Были лишь уволены министр путей сообщения, главный инспектор железных дорог и еще несколько инженеров. Версии о крестьянской повозке, выехавшей на пути, а также о бомбе (якобы заложенной личным поваром императора) документальных подтверждений не имеют.
1 ноября (20 октября по старому стилю) 1894 года император умер в Крыму. Похоронен в Петербурге.