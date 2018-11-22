Скандал вокруг калининградского психоневрологического интерната "Забота", сотрудники которого обманом выманивали деньги у пациентов, набирает обороты. Директора учреждения, как мы уже сообщали ("РГ" от 4.10.2018), уволили после разоблачительной публикации в социальной сети. В ситуацию вмешалась прокуратура, после чего следователи и полиция возбудили целую кипу уголовных дел.

В Калининградской области проверят все интернаты, в том числе и на качество еды. Фото: РИА Новости

"Забота" расположена в городе Полесске. В интернате живут люди с церебральным параличом и другими нарушениями центральной нервной системы. По паспорту пациентам больше 18 лет, но в душе многие из них остались детьми. Беспомощностью этих особенных мужчин и женщин пользовались как работники учреждения, так и посторонние люди.

Первое дело связано с вымогательством денег - 109 тысяч рублей. Еще три дела возбудили по факту мошенничества - речь идет в общей сложности более чем о миллионе рублей. Во всех случаях потерпевшими стали подопечные "Заботы".

- Кроме того, проверка показала, что сотрудники интерната покупали недееспособным пациентам продукты, которые им были противопоказаны, - рассказывает старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская. - А также лекарства, которые им не назначали врачи. Все эти покупки подопечные интерната оплачивали из своего кармана. При этом отсутствовал учет получения и выдачи товаров, а также оформления заявок.

Сотрудники интерната покупали пациентам продукты, которые им были противопоказаны, а также лекарства, которые им не назначали врачи

Бывший директор интерната, как стало известно на днях, тоже стала фигуранткой двух уголовных дел. Ее подозревают в растрате бюджетных средств с использованием служебного положения. Напомним, директора уволили пару месяцев назад - после того, как один из волонтеров описал в социальной сети нелегкие будни пациентов "Заботы".

- Женщина, о которой идет речь, возглавила интернат в мае прошлого года, - рассказал корреспонденту "Российской газеты" автор нашумевшей публикации, чемпион СНГ по боксу в полутяжелом весе, руководитель калининградского благотворительного фонда "Сердца трех" Сергей Горохов. - Вскоре после этого назначения пациенты "Заботы", которых я регулярно навещаю, стали жаловаться на невкусную еду, маленькие порции, на то, что уборка и стирка стали редкостью. Я поговорил с воспитателями и узнал, что вещи, продукты и услуги директор закупает по завышенным ценам у каких-то "своих" фирм. Сейчас ситуация, конечно, меняется в лучшую сторону. Стартовал ремонт, вещи и продукты, которые мы привозим, теперь принимают под запись и передают подопечным. Раньше, мы подозреваем, отдельные сотрудники и их знакомые присваивали подарки. Но расслабляться пока рано. Мы с коллегами-волонтерами продолжаем регулярно ездить в "Заботу", все время находимся с обитателями интерната на связи. Надеюсь, внимание общественности, СМИ к этой проблеме не ослабеет и больше никто не посмеет обижать беззащитных людей.

Кстати

Проверяя "Заботу", прокуратура обнаружила многочисленные нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. К примеру, еще в мае 2017 года Роспотребнадзор обязал руководство учреждения покрасить стены в жилых комнатах специальной моющейся краской. Сотрудники интерната ободрали старые обои, но дальше этого дело не пошло. Пациенты и сейчас живут в комнатах с грязными темно-серыми стенами, покрытыми редкими клочками бумаги.

- Ситуация находится на контроле региональной прокуратуры. Кроме того, наши сотрудники проведут выездные проверки во всех подобных социальных учреждениях региона, - обещает Ирина Ивонинская.

Тем временем

В Калининграде суд приостановил на 90 суток работу одного из частных пансионатов для престарелых и инвалидов, где выявили вспышку чесотки. Как сообщает Роспотребнадзор, в учреждении не соблюдались требования к санитарному содержанию помещений, санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим, медицинские и гигиенические мероприятия. Кроме того, санитарные врачи нашли нарушения в работе пищеблока пансионата. Распространение инфекции, по данным ведомства, произошло контактно-бытовым путем. О ЧП сообщили правоохранителям.