Рядом с псковской деревней нашли авиабомбы времен ВОВ

В Псковской области в полутора километрах от деревни Рокачино Пустошкинского района обнаружили три авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Данный факт "РГ" подтвердили в региональном УМЧС.

Это две бомбы ФАП-50 и одна ФАП-100. Кстати, это не первая подобная находка на Псковщине в 2018 году. Зафиксированы уже девять случаев. Только в ноябре найдены и обезврежены две авиабомбы ФАП-100. Обнаружили их в Великолукском районе.

В прошлом году три авиационных бомбы нашли в Невельском районе недалеко от деревни Турки-Перевоз.

Из УМЧС по Псковской области подали заявку в Невский спасательный центр МЧС России. Из Санкт-Петербурга приедут специалисты, которые и обезвредят опасные находки. Их ожидают уже сегодня, 22 ноября. Как правило, население не эвакуируют. Спасатели осторожно перевозят авиабомбы в безлюдные места и там обезвреживают.