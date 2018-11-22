У самой секретной подлодки РФ появился экипаж

На Беломорской военно-морской базе пройдет интеллектуальная игра "Теория корабля", в ней примут участие экипажи строящихся и действующих подлодок "Белгород", "Братск", "Дмитрий Донской", "Самара" и "Тула". Посвященное 60-летию атомного флота мероприятие состоится в Северодвинске при поддержке главкомата ВМФ и командования Северного флота, сообщили в Минобороны России.

Это первое официальное упоминание об экипаже атомного подводного крейсера специального назначения "Белгород". Заложенная в 1992 году субмарина должна была стать двенадцатым многоцелевым ракетоносцем проекта "Антей", но ее строительство несколько раз приостанавливалось, а в 2012 году продолжилось по новому проекту 09852 - в качестве носителя глубоководных аппаратов.

Так "Белгород" назван транспортировщиком суперторпеды "Статус-6", межконтинентального ядерного беспилотника "Посейдон", глубоководных аппаратов "Клавесин" и "Палтус". По данным из открытых источников, субмарина может перевозить на верхней палубе и блочный ядерный реактор типа АТГУ для питания сети подводных датчиков "Шельф". Отсеки для спецоборудования увеличили длину корабля до 184 метров - таким образом "Белгород" стал самой большой в мире субмариной, перекрыв рекорд легендарных АПЛ типа "Акула". Подлодка спецназначения оборудована стыковочным узлом в днище, увидеть пристыкованные к ним аппараты невозможно ни с причала, ни из космоса.

Вывод атомного подводного крейсера "Белгород" из сборочного эллинга запланирован на конец 2018 года.