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22.11.2018 13:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые из Петербурга создали частицы-трансформеры для борьбы с раком

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

Петербургские химики разработали световые "наногранаты" для борьбы с раковыми опухолями.

Уникальные частицы могут менять свою структуру при подсветке лазером. Для их создания ученые объединили лучшие черты уже известных наночастиц, которые сейчас используются для лечения этой болезни.

По словам разработчика проекта, кандидата химических наук Екатерины Скорб, данное направление интересно не только для доставки лекарств, но и создания компьютера, в котором вместо обычных кремниевых чипов будут использоваться биологические молекулы.
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- Это откроет дорогу для высокоточного контроля химических процессов, "умных" лекарств и управления молекулярными машинами, - приводит слова ученого Российский научный фонд).

Оболочка созданных исследователями наноконтейнеров состоит из оксида титана и содержит молекулы серебра. Под действием света в инфракрасном диапазоне оболочка разогревается и разрушается, после чего ее содержимое выходит наружу. При этом ни сами частицы, ни процесс их разрушения не влияют на жизнеспособность клеток.

Поскольку тело человека для лучей инфракрасного света почти прозрачно, этот механизм позволит использовать наночастицы для борьбы с опухолями и инфекциями на очень больших глубинах.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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