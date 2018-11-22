Стало известно еще об одном солдате Великой Отечественной войны, который числится пропавшим без вести с марта 1945 года. Весточка пришла из Австрии. Там нашли его орден Славы III степени.

После того, как информация поступила в Российское военно-историческое общество, было установлено, что награда принадлежит Ивану Михайловичу Ахапкину 1911 года рождения. Он - уроженец деревни Лилигумзь Назаровского сельского совета Белозерского района Вологодской области. На фронт ушел в июле 1941 года. Служил пулеметчиком третьей стрелковой роты 715-го полка 122-й стрелковой дивизии.

В наградном листе, который 24 сентября 1944 года подписал командир 715-го стрелкового полка полковник Громов, объясняется, за что боец получил награду. 10 сентября группа бойцов должны были разведать высоту и захватить пленного. Ахапкин смело продвинулся к окопам противника, первым ворвался туда, обезоружил немца и доставил его в роту.

Региональные поисковики стали искать родственников. По данным архива Минобороны России, у Ивана Ахапкина был брат - Николай Ахапкин. И, как оказалось, в Череповце живет и внук пропавшего без вести ефрейтора и его племянница.

Австрия готова передать найденную награду родственникам бойца. В настоящее время уже идет подготовка этой церемонии.