В крупных городах выросли объемы продаж недвижимости

Банки выдали рекордное число ипотечных кредитов. По данным ЦБ, с начала года заключено более миллиона договоров на покупку жилья, а общая сумма займов превысила 2,07 триллиона рублей.

Для сравнения, за весь прошлый год объем выданной ипотеки составил 2,02 триллиона. Застройщики в крупных городах фиксируют повышенный спрос на свои объекты. С чем могут быть связаны такие тенденции на рынке недвижимости и какое жилье сейчас покупают, рассказал "РГ" председатель совета директоров ГК "РосCтройИнвест" Федор Туркин.

Федор Олегович, с чем связан нынешний рост продаж недвижимости?

Федор Туркин: Здесь играет роль ряд факторов. Ситуация в экономике не самая позитивная, и именно она заставляет покупателя сейчас быть активным. Есть все предпосылки к тому, что в следующем году цены на недвижимость могут существенно вырасти.

Для этого есть объективные причины, недавно произошли в законодательстве, многие нововведения будут серьезно влиять на рынок уже в следующем году, что приведет к удорожанию себестоимости квадратного метра. И покупатель пытается успеть.

С другой стороны, граждане поверили в такой инструмент, как ипотека, и начали им пользоваться. Причем ипотечные сделки заключают люди с самым разным доходом и в самых разных сегментах, не только в экономклассе, но и в премиальных сегментах.

Ну и надо сказать, что застройщики оказались готовы к такому повороту событий и дают нужные рынку предложения. Сейчас на рынок выводится много очень интересных проектов, поэтому у покупателя всегда есть возможность выбрать подходящий вариант.

Бытует мнение, что в центре интересов покупателя сейчас жилье на конечном этапе строительства или квартиры в уже сданных домах.

Федор Туркин: Мы не наблюдаем такой тенденции. Покупатели по-прежнему готовы заключать договоры долевого участия на этапе котлована, это связано с тем, что у людей существуют серьезные возможности сэкономить. Разница с ценой на последних сроках строительства составляет 15-30 процентов.

Правда ли, что с рынка уходят студии? Готовы ли покупатели отказаться от такого типа жилья?

Федор Туркин: Пока не готовы. И для этого есть много причин. Граждане не становятся богаче и разумно подходят к выбору необходимых для них площадей. Есть целый пласт покупателей, которые даже при значительных доходах приобретают еще и студии.

Покупатели по-прежнему готовы заключать договоры долевого участия на этапе котлована, пользуясь серьезной возможностью сэкономить

Студии ведь есть не только в экономклассе, но и, например, в бизнесе. За эти деньги можно купить однокомнатную квартиру, а если повезет, удастся и двухкомнатную "хрущевку" найти.

Федор Туркин: Студии в бизнес-классе - это востребованный тип жилья. Их покупают для детей или для родителей, здесь главный аргумент, чтобы близкие люди жили рядом. Также студии в бизнес-классе иногда используют для хозяйственных нужд, например, я знаю несколько семей, которые обустраивают там гардеробные.

Примечательно, что даже в Москве в сегменте элитного жилья можно встретить квартиры площадью 30-35 квадратных метров. Их покупают в основном иногородние. Такие квартиры используют в качестве альтернативы гостиницам.

Недавно ГК "РосСтройИнвест" открыла продажи в жилом комплексе "TERRA" в Приморском районе Петербурга. Комплекс позиционируется как бизнес-lite. Что это за класс?

Федор Туркин: Вообще, понятие "бизнес-класс" в недвижимости сейчас довольно расплывчато. На рынке есть проекты, близкие к классу "комфорт", другие вплотную приближаются к премиальному сегменту. Мы разработали формат класса бизнес-lite, который отличается набором опций, характерных для высоких сегментов рынка. В частности, у нас качественные планировки, есть квартиры, ориентированные на три стороны, есть квартиры с террасами, в ряде квартир предусмотрены окна в ванных комнатах. В отапливаемый паркинг можно спуститься на лифте. Также комплекс расположен в удачной локации, рядом находится Пионерский сад с романтичными видами. Благодаря качественному ландшафтному дизайну сад войдет прямо на территорию комплекса.

В ЖК "TERRA " преобладают "двушки". С чем это связано? Покупателям квартир бизнес-сегмента не нужны большие квартиры?

Федор Туркин: В принципе, кто хочет, может приобрести в этом комплексе жилье в 120 квадратных метров и более, это возможно за счет объединения двух квартир. Такая опция предусмотрена проектом. Но в целом, действительно, общемировая тенденция такова, что предпочтение отдается не большой площади, а качеству жизни, чтобы комплекс соответствовал самым высоким стандартам. Например, в Москве еще несколько лет назад в премиальном сегменте наибольшим спросом пользовались квартиры 200 и более квадратных метров, а сейчас средняя площадь - 120 "квадратов".

Ваша группа компаний сейчас реализует проект в Москве. С чем связан интерес к столичному рынку?

Федор Туркин: В Москве строится немало проектов мирового уровня, реализуются самые прорывные идеи, и оставаться в стороне от всего этого просто невозможно. Мы же строители, мы тоже хотим создавать знаковые проекты, а где это сделать, как не в Москве. В столице мы возводим жилой комплекс премиум-класса, наши покупатели уже имеют жилье и в Москве, и за рубежом. Поэтому мы должны построить дом, условно говоря, лучше, чем в Нью-Йорке, это очень высокая планка. Но она вполне реализуема.