В Петербурге мигранта арестовали за попытку примкнуть к террористам

В Петербурге арестовали 26-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который обвиняется в подготовке к участию в деятельности террористического сообщества, сообщил городской СК.

Мужчина нашел через соцсети пособника, который помог бы ему переехать в Сирию. Тот объяснил обвиняемому, как обойти правоохранителей и добраться до перевалочного пункта, откуда можно отправиться в тренировочный лагерь боевиков. Там арестованного научили бы тактике ведения боя и обращению с оружием.

Однако в начале ноября несостоявшегося террориста задержали за нарушение миграционного законодательства, было принято решение о его депортации.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что обвиняемый не отрицал свою причастность к преступлению и согласился с решением суда.