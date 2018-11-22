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22.11.2018 20:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мигранта арестовали за попытку примкнуть к террористам

В Петербурге арестовали 26-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который обвиняется в подготовке к участию в деятельности террористического сообщества, сообщил городской СК.

Фото: Саид Царнаев/ТАСС
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Мужчина нашел через соцсети пособника, который помог бы ему переехать в Сирию. Тот объяснил обвиняемому, как обойти правоохранителей и добраться до перевалочного пункта, откуда можно отправиться в тренировочный лагерь боевиков. Там арестованного научили бы тактике ведения боя и обращению с оружием.

Однако в начале ноября несостоявшегося террориста задержали за нарушение миграционного законодательства, было принято решение о его депортации.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что обвиняемый не отрицал свою причастность к преступлению и согласился с решением суда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вербовка в террористические организации
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