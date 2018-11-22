В Петербурге на остановке нашли труп пенсионерки

На автобусной остановке в Красносельском районе Петербурга в среду днем обнаружили тело пожилой женщины.

В полицию о случившемся сообщили врачи скорой помощи, прибывшие на вызов. Женщина скончалась до приезда медицинской бригады.

Как сообщили в правоохранительных органах Северной столицы, труп был обнаружен у дома №6 по Стрельнинскому шоссе. Женщину, которой был 61 год, быстро опознали, - при себе у нее были документы. Как выяснилось, она проживала доме по соседству с остановкой.

Следы насильственной смерти на теле пенсионерки отсутствуют, обстоятельства произошедшего установит проверка.