В Петербурге пройдет форум "Арктика: настоящее и будущее"

VIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет в Санкт-Петербурге 5-7 декабря 2018 года при поддержке Государственной комиссии по развитию Арктики. Организатором выступает Ассоциация полярников.

Форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, которая способствует решению актуальных вопросов развития Арктики через диалог с гражданским обществом. О своем участии в работе форума заявили более 2000 человек - представителей 40 российских регионов и 20 зарубежных стран. В 2018 году свои предложения на форуме представят более 350 спикеров.

Деловая программа будет состоять из восьми параллельных потоков дискуссий в рамках различных рабочих форматов - пленарных заседаний, рабочих сессий, круглых столов.

Традиционно тематика дискуссионных направлений форума охватывает все направления и актуальные аспекты развития Российской Арктики. Программная концепция форума в 2018 году предполагает рассмотрение этой широкой тематики через призму актуальных акцентов.

По окончании форума будут подведены ежегодные итоги арктической повестки, и в марте будущего года будет выпущена Общественная резолюция за 2018 год.