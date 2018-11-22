В Петербурге выдали разрешение на установку памятника Цою

Власти Северной столицы выдали разрешение на установку в городе памятника Виктору Цою. Скульптуру разместят в сквере неподалеку от проспекта Ветеранов, где жил лидер группы "Кино".

Соответствующий документ заказчик и производитель работ получил от Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

- На срок с 12 ноября 2018 года по 31 августа 2019 года выдан ордер на производство работ по установке памятника Виктору Цою, - говорится в сообщении администрации города, опубликованном 22 ноября.

Скульптуру, посвященную музыканту, планируется разместить в центральной части зеленой зоны, ограниченной бульваром Новаторов, улицей Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов.

Монумент представляет собой бронзовую скульптуру высотой почти три метра, ее авторы - петербургские скульпторы Матвей Макушкин и Нестор Энгельке. Их произведение готово давно, но ранее не могло быть установлено из-за жалоб жителей района, которые высказались против такого соседства. Они опасаются наплыва поклонников музыканта. Активистами были предложены альтернативные места, но в итоге локация осталась прежней.