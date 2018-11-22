В СК завершили расследование убийства сотрудницы Мариинского театра

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу сообщили о завершении расследования убийства 93-летней Нины Мациной.

Нина Мацина - ветеран Великой Отечественной войны, инвалид II группы, старейший работник Мариинского театра (в прошлом пианистка, в последние года она работала в отделе музыкальных нотных фондов театральной библиотеки) - одиноко жила в доме на Варшавской улице. Согласно материалам уголовного дела, за ней ухаживала Галина Гусейнова, сотрудница одной из городских благотворительных организаций. Именно она и стала организатором убийства своей подопечной. Узнав о том, что у Нины Мациной могут быть деньги и ценности, она сама разработала план разбойного нападения и сколотила преступную группу - привлекла знакомых.

Преступление совершилось практически ровно год назад. 20 ноября 2017 года обвиняемая пришла к пожилой женщине, после чего впустила в квартиру одного из подельников. Второй остался следить за обстановкой.

Они стали требовать у убитой отдать ценности. Ее связали и жестоко избили. В уголовном деле зафиксировано, что 93-летней женщине нанесли "не менее 25 ударов кулаками". Тем не менее, ничего по-настоящему ценного преступникам раздобыть не удалось. Их улов: около 130 тысяч рублей, а также банковская карта и зачем-то фотография с автографом со стены (карточку и фото они потом выбросили).

В живых Нину Мацину решили не оставлять. Они задушили ее, а потом все трое скрылись с места происшествия.

Меньше, чем через месяц преступников задержали.

Им предъявлены обвинения в разбое и убийстве. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.