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22.11.2018 16:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СК завершили расследование убийства сотрудницы Мариинского театра

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу сообщили о завершении расследования убийства 93-летней Нины Мациной.

Нина Мацина - ветеран Великой Отечественной войны, инвалид II группы, старейший работник Мариинского театра (в прошлом пианистка, в последние года она работала в отделе музыкальных нотных фондов театральной библиотеки) - одиноко жила в доме на Варшавской улице. Согласно материалам уголовного дела, за ней ухаживала Галина Гусейнова, сотрудница одной из городских благотворительных организаций. Именно она и стала организатором убийства своей подопечной. Узнав о том, что у Нины Мациной могут быть деньги и ценности, она сама разработала план разбойного нападения и сколотила преступную группу - привлекла знакомых.

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Преступление совершилось практически ровно год назад. 20 ноября 2017 года обвиняемая пришла к пожилой женщине, после чего впустила в квартиру одного из подельников. Второй остался следить за обстановкой.

Они стали требовать у убитой отдать ценности. Ее связали и жестоко избили. В уголовном деле зафиксировано, что 93-летней женщине нанесли "не менее 25 ударов кулаками". Тем не менее, ничего по-настоящему ценного преступникам раздобыть не удалось. Их улов: около 130 тысяч рублей, а также банковская карта и зачем-то фотография с автографом со стены (карточку и фото они потом выбросили).

В живых Нину Мацину решили не оставлять. Они задушили ее, а потом все трое скрылись с места происшествия.

Меньше, чем через месяц преступников задержали.

Им предъявлены обвинения в разбое и убийстве. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

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