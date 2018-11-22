Житель Сыктывкара помог слепой женщине восстановить выплату пенсии

Сегодня, 22 ноября, жительница Сыктывкара Татьяна получит первую за полтора года пенсию по инвалидности. В последние месяцы слепая женщина вынуждена была просить милостыню у местных церквей. Социальные службы бедой Татьяны не интересовались, а сама она в силу своего заболевания не могла разобраться в бюрократических тонкостях.

Илья Костин (слева) помог Татьяне и Сергею восстановить документы, а также добился, чтобы женщине выплатили недополученную пенсию - около 250 тысяч рублей. Фото: Архив Ильи Костина

Восстановить документы и добиться пенсии Татьяне помог сыктывкарский активист Илья Костин. Нюанс в том, что сам Илья перемещается на инвалидной коляске, но это не помешало ему вернуть женщину к нормальной жизни.

Пришли за супом

Илью Костина в Сыктывкаре знают многие. Вот уже три года парень активно помогает бездомным и малоимущим, а в начале 2018-го запустил проект "Сытый гражданин". Суть в том, что каждую пятницу, субботу и воскресенье в четырех местах нуждающимся раздают бесплатную еду. В меню - каша с мясом и овощами, сало, хлеб, чеснок и чай.

На каждую раздачу приходят 20-30 человек. У них не спрашивают документов, просто кормят.

В начале октября на точку раздачи пришла пожилая пара - Татьяна и Сергей. Несколько лет они живут вместе, Сергей ухаживает за Татьяной. Женщина еще в детстве потеряла зрение. Иногда она спрашивает Сергея, как выглядят цветы и деревья, тот подробно рассказывает.

Их история - это любовь двух отверженных. Сергей в прошлом кандидат в мастера спорта по хоккею с мячом, работал в разных местах, даже в налоговой службе. Вспоминает, что мог купить себе участок, а может, даже и целый дом, да как-то не думал, что деньги когда-то закончатся. Однажды Сергей остался без работы и стал опускаться на социальное дно.

Татьяна, потеряв зрение, всегда жила с родственниками, а когда близких не стало, выяснилось, что слепой одинокий человек официальным службам особо не нужен. Татьяна знала, что ей что-то положено, но понятия не имела, куда обращаться, на общение с чиновниками у нее просто не было сил.

Так и жила. Когда Татьяна встретилась с Сергеем, тот стал о ней заботиться. А в прошлом году их паспорта оказались просроченными - они оба должны были менять документы, но просто не знали об этом.

Татьяне перестала приходить пенсия - единственный источник их доходов. Супруги сходили в районное отделение соцзащиты, постояли у порога, да и ушли. За не полученный вовремя паспорт нужно выплатить штраф, а у Татьяны с Сергеем не было денег даже на еду. И они стали жить на милостыню.

О проекте "Сытый гражданин" Татьяна с Сергеем узнали случайно. Пришли в субботу на очередную раздачу еды и разговорились с Ильей Костиным. Активист, услышав об их бедах, сказал, что проблема решаема. И за три недели смог помочь Татьяне и Сергею восстановить документы. Более того, сыктывкарец добился, чтобы женщине выплатили недополученную за полтора года пенсию - около 250 тысяч рублей. Для Татьяны и Сергея это фантастическая сумма.

Все началось с паспорта

Первым делом Илья стал восстанавливать паспорта. Он ездил с супругами в паспортный стол, оплачивал за них госпошлину из собственных денег и помогал писать заявления.

Татьяна и Сергей - не первая пара, кому помогает Костин, и активист отмечает: самое сложное - это даже не найти деньги на пошлину. Зачастую люди, которые оказались в отчаянной ситуации, элементарно не знают, куда идти, что сказать чиновникам, а когда перед ними кладут бланк заявления, и вовсе впадают в ступор.

Зачастую люди, оказавшиеся в отчаянной ситуации, не знают, куда идти, что сказать чиновникам, а когда перед ними кладут бланк заявления, впадают в ступор

Паспортами дело не ограничилось. Илья помог супругам восстановить СНИЛС и медполис. А в Пенсионном фонде смог добиться, чтобы Татьяне выдали копию акта освидетельствования ВТЭК от 1988 года - именно на основании этого документа женщине была присвоена первая группа инвалидности и она получала пенсию.

Далее были заявления на начисление пенсии и на возврат Татьяне тех денег, которых она полтора года не получала.

Параллельно Илья помог Сергею оформить ИНН в налоговой. Это принципиальный момент, ведь Костин смог добиться, казалось бы, невероятного - Сергей до конца месяца будет оформлен опекуном своей гражданской жены, и ему будет начисляться пособие и трудовой стаж. То есть к моменту выхода на пенсию по возрасту Сергей не останется без средств к существованию.

Тем временем для Татьяны начали разрабатывать индивидуальную программу по реабилитации. В скором времени женщина сможет получить трость, гаджет для прослушивания аудиокниг, термометр и тонометр с речевым выходом, электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем, который позволит ей различать, например, контуры крупных цифр на ценниках в магазинах. Также супруги могут завести собаку-поводыря. Более того, они смогут даже получить бесплатную путевку в санаторий, где Татьяна будет получать лечение как инвалид, а Сергей сможет находиться рядом как ее опекун и сопровождающий.

Также Татьяне и Сергею вручен мобильный телефон. И теперь супруги активно осваивают новые технологии.

Не все равно

Илья уже несколько лет помогает людям восстанавливать документы, ездит с ними по всем инстанциям, объясняет каждый шаг.

При этом сам Илья Костин передвигается на инвалидной коляске. Зачастую, чтобы добраться до какого-нибудь ведомства, ему приходится прилагать титанические усилия - далеко не все общественные здания Сыктывкара оборудованы пандусами и не везде развита транспортная инфраструктура.

Но Илья не сдается и все равно помогает тем, кто без него никак не справится.

На проект "Сытый гражданин" Илья Костин тратит значительную часть своей пенсии по инвалидности, но сейчас, как говорит, стало лучше. Продукты на точки питания все чаще привозят неравнодушные люди, также сыктывкарцы перечисляют пожертвования, но эти деньги организаторы тратят только на продукты и медикаменты.

Близкие начинания Ильи поддерживают. Например, жена в обычной городской квартире поначалу готовила для нуждающихся горячую еду, а друзья и коллеги полностью освободили его от покупки продуктов, раздачи обедов и сбора вещей. Сам Илья сосредоточился на юридических моментах: пишет письма в инстанции, общается с чиновниками.

О том, что в Сыктывкаре есть такой Костин, в органах соцзащиты знают, с чиновниками у Ильи установились хорошие отношения. Активист часто слышит, что он делает добрые и важные дела. Помогать госслужащие, в принципе, готовы, хотя в каждой истории, которую распутывает активист, выясняется, что на дно люди попали в том числе из-за равнодушия. К той же Татьяне, когда ей перестали платить пенсию, никто из чиновников не пришел и не выяснил, что с ней случилось, жива ли она, здорова ли. Когда женщина побиралась у церкви, ни одно ведомство не направило специалиста, чтобы узнать, почему взрослый человек с инвалидностью, которую сразу видно, просит подаяния.

Тем не менее в истории Татьяны и Сергея активист не готов ставить точку. Он надеется, что если пара и появится у пунктов раздачи еды, то только чтобы встретиться со старым знакомым и наметить планы на будущее.

Кстати

Илья Костин занимается не только помощью людям в отчаянных ситуациях. Он бьется за создание доступной среды в городе и руководит общественной организацией "Аппарель". Также он учредитель и руководитель проектов общественной организации по развитию городских инициатив "Проект 1780", где общественники предлагают варианты по развитию городской среды и сохранению исторического наследия Сыктывкара. Эти две организации зарегистрированы как НКО, проект "Сытый гражданин" в минюсте пока не оформлен. В перспективе Илья собирается его зарегистрировать как некоммерческую организацию, это позволит претендовать на гранты.

Цифра

250 тысяч рублей недополученной пенсии выплатят Татьяне после вмешательства Ильи Костина