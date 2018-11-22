25 пострадавших в керченском колледже выписаны из больниц Крыма

Все 25 пострадавших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, госпитализированные в первые дни после трагедии в больницы полуострова, выписаны. Об сообщили в региональном минздраве.

Такое решение принято после улучшения состояния их здоровья. Тем не менее некоторые пациенты продолжат реабилитацию амбулаторно и будут находиться под наблюдением лечащих врачей.

В стационарах Москвы и Краснодара остаются 11 пострадавших, в том числе семь детей и двое взрослых - в больницах столицы, а двое взрослых в краевой краснодарской клинической больнице №1.

Накануне в Москве председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с пострадавшими в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Напомним, 17 октября учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял из ружья студентов и преподавателей. Погибли 21 человек, пострадали более 50 человек.