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22.11.2018 21:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Бензоколонка продаст и газ

Автозаправочная инфраструктура региона становится доступнее
Текст: Маргарита Соколова
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
В Адыгее реконструируют действующие автозаправочные комплексы. Соответствующее соглашение пятилетним сроком реализации власти республики подписали в Москве с компанией "ЛУКОЙЛ".

Вот уже 25 лет компания удерживает ключевые позиции в поставках топлива в регион. Занимаемая ею доля на розничном рынке составляет 31 процент. В республике сегодня функционируют более 20 фирменных заправок, в том числе четыре многотопливные АЗС, где кроме стандартных видов моторного топлива реализуют и сжиженный углеводородный газ.

В реконструкцию и строительство автозаправок в республике инве - стировано 463 миллиона рублей

Также работают две нефтебазы с общим объемом емкостей в 27,6 тысячи кубометров. Кстати, в соглашение вошел пункт о создании новых современных производств на основе принципов энергоэффективности и экологической безопасности.

- Компания совершенствует инфраструктуру и модернизирует свои объекты, отчисляет налоги в бюджет республики. Подписанное соглашение - дополнительный импульс для более плодотворного сотрудничества. Мы готовы к взаимодействию в разных направлениях на благо региона. Для нас важна и социальная ориентированность "ЛУКОЙЛа", реализация в республике различных благотворительных проектов, - подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Почему морозостойкий чай из Адыгеи не выращивают в России

Особое внимание стороны уделяют разработке совместных проектов для трудоустройства местных жителей и развитию инфраструктуры региона. Так, в республике на АЗС компании трудятся более 200 человек со средней заработной платой 40 тысяч рублей. Возведение новых объектов создаст дополнительные рабочие места.

За последние четыре года нефтяная компания инвестировала в реконструкцию и строительство автозаправок в республике 463 миллиона рублей, при этом объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Адыгеи превысил 203 миллиона рублей.

Кроме того, стороны договорились о реализации социального проекта - в этом году предприятие выделит средства на обустройство детских игровых и спортивных площадок. Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов подчеркнул, что для компании важна поддержка руководства республики. А новое соглашение - ощутимый стимул к переходу на качественно новый уровень отношений.

- Мы планируем усилить наше присутствие в регионе, изучим инвестиционный потенциал Адыгеи и будем учитывать интересы республики в наших проектах, - отметил Алекперов.

Кстати

В 2016-2018 годах компания реализовала в Республике Адыгея 408 тысяч тонн светлых нефтепродуктов и восемь тысяч тонн сжиженного углеводородного газа. В нынешнем году завершена реконструкция одной автозаправочной станции, на двух комплексах полностью заменили оборудование. На следующий год запланирована модернизация сразу четырех автозаправочных станций.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея
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