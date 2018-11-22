Художники провели флешмоб за аэропорт Симферополь-Айвазовский

В аэропорту Симферополь состоялся танцевальный флешмоб в поддержку присвоения воздушной гавани имени Ивана Айвазовского.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, участниками акции стали воспитанники художественной школы имени И. К. Айвазовского из Феодосии, танцевальные коллективы Крыма и студенты крымских вузов.

- Участники флешмоба во время танца сложили фотографию с изображением аэропорта и портретом художника Ивана Айвазовского, а юные художники провели в аэропорту пленэр, - отметили в пресс-службе.

Голосование в рамках проекта "Великие имена России" будет проходить до 30 ноября. Выбрать аэропорт и имя для него можно на специальном сайте, в социальных сетях, отправив смс-сообщение либо заполнив анкету на борту самолета или на постах "Волонтеров Победы", расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах. В финальном списке конкурса три имени - художник Иван Айвазовский, адмирал Павел Нахимов и Екатерина II.

Ранее народные гуляния в поддержку наименования главного аэропорта Крыма именем Айвазовского устроили в новом терминале представители армянской диаспоры полуострова.