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22.11.2018 18:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Художники провели флешмоб за аэропорт Симферополь-Айвазовский

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь

В аэропорту Симферополь состоялся танцевальный флешмоб в поддержку присвоения воздушной гавани имени Ивана Айвазовского.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как сообщили в пресс-службе аэропорта, участниками акции стали воспитанники художественной школы имени И. К. Айвазовского из Феодосии, танцевальные коллективы Крыма и студенты крымских вузов.

- Участники флешмоба во время танца сложили фотографию с изображением аэропорта и портретом художника Ивана Айвазовского, а юные художники провели в аэропорту пленэр, - отметили в пресс-службе.

Голосование в рамках проекта "Великие имена России" будет проходить до 30 ноября. Выбрать аэропорт и имя для него можно на специальном сайте, в социальных сетях, отправив смс-сообщение либо заполнив анкету на борту самолета или на постах "Волонтеров Победы", расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах. В финальном списке конкурса три имени - художник Иван Айвазовский, адмирал Павел Нахимов и Екатерина II.

Ранее народные гуляния в поддержку наименования главного аэропорта Крыма именем Айвазовского устроили в новом терминале представители армянской диаспоры полуострова.

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