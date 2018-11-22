Новости

В Югре найдены тела пропавших пассажирок снегохода 15:04
На МКС нашлись дискеты 20-летней давности 15:03
В Британии на девять месяцев арестовали щенка за укус полицейского 15:02
Toyota Camry стала бестселлером 15:01
Путин призвал развивать умные и высокоточные ракеты и боеприпасы 15:00
Инфантино не исключил проведения матчей ЧМ-2022 за пределами Катара 14:58
Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота 14:57
Иран сообщил о захваченном суперсовременном беспилотнике США MQ-9 Reaper 14:54
Названы даты выхода следующих фильмов по вселенной Человека-паука 14:54
В России представили новый мультсериал "Фееринки" 14:50
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за боспорской усадьбы 14:50
Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора 14:44
В Омске проверят школу, где в чай учеников выжимали грязные тряпки 14:42
От рака умер еще один участник группы LFO, актер и певец Дэвин Лима 14:39
Беспилотники будут следить за трафиком на всех дорогах Москвы 14:35
Помощница Валдиса Пельша рассказала, как он попал в больницу 14:30
ЕС и Британия согласовали проект декларации об отношениях после Brexit 14:28
Новый график движения поездов в СНГ и ЕС начнет действовать с 9 декабря 14:17
Крупный картографический сервис исключил Крым из состава Украины 14:17
Определился состав участников женского Евробаскета-2019 14:16
В РПЦ призвали спокойнее относиться к проявлению религиозных чувств людей 14:13
Суд продлил сроки ареста фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" 14:13
Француз пересечет Атлантический океан в пластиковой бочке 14:11
План обороны Беларуси будет переработан на очередную пятилетку 14:04
Лысаков: Нужно ввести ответственность водителей за лекарственное опьянение 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 14:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крупный картографический сервис исключил Крым из состава Украины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: depositphotos.com Фото: Карта сервиса OpenStreetMap
Фото: Карта сервиса OpenStreetMap

Крупный картографический сервис OpenStreetMap принял решение привести географическую карту России и Украины в соответствие с современными геополитическими реалиями, удалив крымский полуостров из состава незалежной. Об этом говорится в официальном сообщении интернет-ресурса.

- Крым будет административной частью России, а не Украины до тех пор, пока Россия имеет контроль над его территорией, - говорится в заявлении. - Границы Крыма указаны как спорные, за исключением водных бассейнов Черного или Азовского морей, где нет спора.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Украинский чиновник показал на презентации карту с российским Крымом

В сообщении сервиса также уточняется, что рабочая группа OpenStreetMap придерживается нейтральной позиции и не судит о том, является ли контроль России над Крымом законным или нет, "поскольку это не входит в нашу сферу". При укрупнении карты Крыма теперь сервис выдает все названия городов на русском языке, в отличие от карты Украины.

Это сообщение вызвало настоящую бурю негодования у националистически настроенных пользователей сервиса и украинского сегмента соцсетей. Украинское подразделение сервиса тут же заявило о несогласии и "большой печали" в связи с этим решением: его инициаторам напомнили о позиции ЕС и США по Крыму и обвинили в потворствовании "лицам и организациям, которые виноваты в аннексии украинских территорий". Украинцы намерены обратиться с жалобой в международные организации на действия сервиса, чтобы добиться осуждения принятого решения. "Данные OpenStreetMap ежемесячно просматривают 10 миллионов пользователей, - говорится в украинском заявлении. - И нельзя позволить всем им увидеть Украину без Крыма, потому что Крым - это Украина".

OpenStreetMap - это некоммерческий проект для создания онлайн-карт силами самих пользователей по всему миру. Для создания карт используются данные с персональных GPS-трекеров, аэрофотографии, видеозаписи, спутниковые снимки и панорамы улиц, предоставленные некоторыми компаниями. Картографией сервиса пользуются Wikipedia, Facebook, Apple, Microsoft, ООН, Всемирный банк, госучреждения и общественные организации по всему миру.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Присоединение Крыма к России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума "заморозила" накопительную часть пенсии до 2021 года
В Госдуме прокомментировали заявления СМИ о "борщевичном бедствии" РФ
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю
ЕС и Британия согласовали проект декларации об отношениях после Brexit
Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова