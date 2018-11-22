Крупный картографический сервис исключил Крым из состава Украины

Крупный картографический сервис OpenStreetMap принял решение привести географическую карту России и Украины в соответствие с современными геополитическими реалиями, удалив крымский полуостров из состава незалежной. Об этом говорится в официальном сообщении интернет-ресурса.

- Крым будет административной частью России, а не Украины до тех пор, пока Россия имеет контроль над его территорией, - говорится в заявлении. - Границы Крыма указаны как спорные, за исключением водных бассейнов Черного или Азовского морей, где нет спора.

В сообщении сервиса также уточняется, что рабочая группа OpenStreetMap придерживается нейтральной позиции и не судит о том, является ли контроль России над Крымом законным или нет, "поскольку это не входит в нашу сферу". При укрупнении карты Крыма теперь сервис выдает все названия городов на русском языке, в отличие от карты Украины.

Это сообщение вызвало настоящую бурю негодования у националистически настроенных пользователей сервиса и украинского сегмента соцсетей. Украинское подразделение сервиса тут же заявило о несогласии и "большой печали" в связи с этим решением: его инициаторам напомнили о позиции ЕС и США по Крыму и обвинили в потворствовании "лицам и организациям, которые виноваты в аннексии украинских территорий". Украинцы намерены обратиться с жалобой в международные организации на действия сервиса, чтобы добиться осуждения принятого решения. "Данные OpenStreetMap ежемесячно просматривают 10 миллионов пользователей, - говорится в украинском заявлении. - И нельзя позволить всем им увидеть Украину без Крыма, потому что Крым - это Украина".

OpenStreetMap - это некоммерческий проект для создания онлайн-карт силами самих пользователей по всему миру. Для создания карт используются данные с персональных GPS-трекеров, аэрофотографии, видеозаписи, спутниковые снимки и панорамы улиц, предоставленные некоторыми компаниями. Картографией сервиса пользуются Wikipedia, Facebook, Apple, Microsoft, ООН, Всемирный банк, госучреждения и общественные организации по всему миру.