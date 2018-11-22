На новой полосе аэродрома Бельбек приземлился первый самолет

Завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров на аэродроме Бельбек. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, сегодня она приняла первый самолет.

- Всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек, - сообщили в ведомстве.

Вторая взлетно-посадочная полоса Бельбека позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты. Военные строители стравились с работой досрочно - полосу сдали на месяц раньше условий контракта.

На аэродроме также построены пять рулежных дорожек и семь мест стоянки для самолетов классов Ил-96 и А319.

Справка "РГ"

Строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме совместного базирования Бельбек началось этой весной и должно завершиться до конца 2018 года. Работы ведутся Минобороны России, подрядчиком выступает ФГУП "Главное военно-строительное управление №7".

На реконструкцию Бельбека в федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Принято решение, что гражданский сектор Бельбека станет филиалом аэропорта Симферополь и будет использоваться для приема литерных рейсов и бизнес-джетов. Созданием инфраструктуры гражданского сектора займется правительство Севастополя совместно с аэропортом Симферополь. Аэровокзальный комплекс будет построен за счет частных инвесторов.