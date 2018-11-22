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22.11.2018 13:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани директор фирмы обманул дольщиков на 1,2 миллиарда рублей

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства. Девелопера обвинили в обмане дольщиков на грандиозную сумму.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, дело было возбуждено в отношении 49-летнего директора двух строительных фирм. Как считают следователи, обвиняемый, получив разрешение на строительство двух многоэтажек, начал привлекать средства жителей различных регионов страны в реализацию проекта. Однако никаких квартир строить он не собирался. За три года обвиняемый успел обмануть 460 дольщиков, которым причинил ущерб на общую сумму более миллиарда рублей.

И на этом "бизнесмен" не остановился. Уже являясь директором другой фирмы, он аналогичным образом получил уже от других дольщиков свыше 200 миллионов рублей. Жилой комплекс, который он обещал сдать, до сих не достроен. По этому объекту потерпевшими числятся 69 соинвесторов.

"На период предварительного следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе ГУ МВД. - Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу".

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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