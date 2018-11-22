На SIFFA-2018 покажут одну из последних картин с участием Питера О'Тула

В преддверии III Открытого российско-британского Сочинского международного кинофестиваля и кинопремии (SIFFA) на телеканале "Россия-К" в программе "Культ кино с Кириллом Разлоговым" состоится показ фильма-победителя SIFFA-2017 "Администратор" ("Receptionist") британского режиссера тайваньского происхождения Дженни Лю. Гость программы - основатель и президент SIFFA Люба Балагова, которая, в частности, расскажет о том, что приоритетом для SIFFA являются фильмы о женщинах и их судьбах. Картина Дженни Лю является одной из таких пронзительных историй.

Тем временем сам кинофестиваль, который в этом году пройдет с 11 по 16 декабря при поддержке Россотрудничества, администрации города Сочи и сенатора Совета Федерации РФ Арсена Канокова, объявил программу и состав жюри. Из почти 800 заявок в основной конкурс отобраны 13 кинолент: "Не чужие" Веры Глаголевой (Россия), "Буги" Энди Морахана (Великобритания), "В безмолвии" Ардака Амиркулова (Казахстан), "Странники терпения" Владимира Аленикова (Россия), "Глубокие реки" Владимира Битокова (Кабардино-Балкария, Россия), "Интересная жизнь" Анны Яновской (Россия), "Границы дождя" Властимира Судара (Сербия/Босния и Герцеговина/Черногория/Швеция/Великобритания), "Св. Екатерина Синайская" Майкла Редвуда (Великобритания), "Горизонт" Тинатин Каджришвили (Грузия/Германия), "Братья" Омюра Атайя (Турция), "Любовь возможна" Че Гранта и Майкла Боккалини (Великобритания), "Вдали от берега" Костадина Бонева (Болгария), "Пилигрим" (Александра Баршака, Россия).

Нужно сказать, что показ картины Веры Глаголевой именно на SIFFA имеет особый смысл - в 2016 году народная артистка РФ и кинорежиссер возглавляла жюри первого кинофестиваля. "Не чужие" - последняя режиссерская работа Веры, скоропостижно скончавшейся в августе 2017 года. Это история о матери и двух дочерях, проживающих в провинциальном русском городе, и о любовном треугольнике, разворачивающемся на глазах у детей одной из сестер. Глаголева в последний момент изменила трагический вектор финала, добавив линию веры (пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой, на которой основан сценарий, заканчивается гибелью детей, решивших, что они никому не нужны).

Вот и в картине британского режиссера Майкла Редвуда "Св. Екатерина Синайская", продолжающей традицию экранизации библейских книг, жизнь торжествует над смертью. Великий Питер О'Тул, сыгравший роль римского оратора Галлуса, умер в декабре 2013 года - до выхода фильма на экраны. Майкл Редвуд вдохнул новую жизнь в ленту, имевшую в США ограниченный показ под другим названием. Достоинство ленты - сильный актерский состав, включая замечательные работы известных британских актеров Эдварда Фокса и Стивена Беркоффа. Среди отобранных работ немало дебютных, так как одним из приоритетов фестиваля является поддержка молодых режиссеров. Например, фильм кабардинца Владимира Битокова - семейная драма "Глубокие реки".

На контрасте с дебютами - новые работы мэтров. Так, британский режиссер Энди Морахан представит новую музыкальную комедию "Буги". На недавнем Кардиффском международном кинофестивале в Уэльсе эта романтическая история с Эми Джексон в главной роли была удостоена приза "За лучший фильм".

В конкурсной программе неигрового кино SIFFA семь картин. Среди документальных фильмов - уникальная лента "Исчезновение акул" Роба Стюарта, американского защитника природы и морских обитателей. Известный 37-летний режиссер, беззаветно преданный своему делу, погиб в январе 2017 года во время подводных съемок. В этом конкурсе также покажут фильм "INTO_нация большой Одессы" (Россия-Украина), среди героев которого Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Оксана Фандера, артисты и сценаристы театра "Квартет И" Леонид Барац и Ростислав Хаит. Они, как и другие участники картины, делятся своими историями о том, как непросто жить человеку вдали от своего родного города. Также жюри и зрители оценят ленты "Курс молодого шамана" Светланы Стасенко (Россия), "Хочу служить" Анджея Петраса (Россия), "Впусти меня" Барри Томса (Великобритания/США/Ямайка), "Одна из тысячи" Сары Мосави (Афганистан/Франция), "Наследие" Эльджона Аббасова (Узбекистан), "Шагди, опережающий полет стрелы" Аскарбия Нагаплева (Россия), "Настоящее прошлое будущего" Сьюзаны Кусера (США).

В конкурс короткометражных фильмов вошло 9 работ. Причем, среди них есть те, что высоко оценены на престижных мировых фестивалях, например, "Календарь" Игоря Поплаухина и "Гейм" Алексея Дыховичного, представляющие Россию. Также от нашей страны участвуют: "В темноте" Максима Капли, "Никто, нигде, никогда" Марины Сасиной, "Изгородь" Михаила Кулунакова. В копродукции России и Грузии сделан фильм Тома Стэнко "Крик". Еще три картины - это "Кандинский Океан" Лидии Григорьевой (Великобритания), "Черная Мамба" Асмы Чибуба (Марокко) и Форузан Мираббаса Хосравинежада (Иран).

Сопредседателями жюри основного конкурса Сочинского международного кинофестиваля в этом году станут режиссер Мохи Кандур (Великобритания), народная артистка России и режиссер Елена Цыплакова. Также оценивать игровые ленты будут режиссер и писательница Элизабет Блэйк-Томас (США), продюсер Катерина Михайлова и заслуженная артистка России, певица Оксана Сташенко. Жюри короткометражных и документальных фильмов возглавят сопредседатели - продюсер Ешим Гузельпинар (Великобритания/Турция) и заслуженный деятель искусств РФ, режиссер, продюсер Темина Туаева. Войдут в состав жюри продюсер Пол Эндрюс (Великобритания), актриса Агнесса Зелтыня (Литва), академик Международной академии телевидения и радио (IATR), режиссер и журналист Виктор Терентьев.

В рамках внеконкурсной программы киносмотра 12 декабря в знаменитом сочинском Зимнем театре состоится спецпоказ короткометражного документального фильма "Памяти Дмитрия Хворостовского и Елены Образцовой" Павла Соро. Картина создана компанией "Sorofilm" по заказу Международной ассоциации русских культурно-образовательных объединений "ЕuroLog-UK" для IX Британского фестиваля русской песни. Мировая премьера с успехом прошла 29 апреля 2018 в лондонском "Cadogan Hall" в сопровождении Британского имперского оркестра под управлением Греема Джонса. Солировала заслуженная артистка РФ Лариса Рудакова (сопрано), которая выступит и в Сочи. Российскую презентацию картины будет сопровождать Сочинский симфонический оркестр под управлением главного дирижера и лауреата премии Правительства РФ Олега Солдатова.

На международном кинофестивале в Сочи появится и новая внеконкурсная программа "В фокусе - регион". В этом спецпроекте покажут киноленты, созданные на территории Северного Кавказа.