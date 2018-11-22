Владимир Путин заявил, что предприятия ОПК должны развивать производство умных и высокоточных боеприпасов. Об этом он заявил на итоговом совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК в Анапе.

Он отметил, что то, что раньше достигалось с помощью дорогостоящих систем вооружения, сегодня может быть решено с помощью дешевых систем но с применением высокоэффективных высокоточных боеприпасов. При этом Путин подчеркнул, что продукция в этой сфере должна быть высокого качества.

"Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений и, потом, на что обращаю внимание - существенным образом экономят финансовые средства", - подчеркнул он.

