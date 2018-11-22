Россия отправила гумпомощь в Донецк и Луганск

Российская гуманитарная помощь прибыла в Донецк и Луганск.

Как сообщается на официальном сайте МЧС РФ, обе автоколонны, сформированные в Ковалевке Ростовской области, сейчас находятся в пункте разгрузки.

Жители Донбасса получат детские продуктовые наборы, лекарства и медицинское имущество весом более 400 тонн грузов. Машины отправились к государственной границе в районе четырех утра. В пути они разделились. Один автомобиль прибыл на КПП "Донецк", второй - в "Матвеев Курган".

Донбасс получает гуманитарную помощь от МЧС России с 2014 года. За это время в ДНР и ЛНР отправлено порядка 78 тысяч тонн грузов.