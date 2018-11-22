Старейшее в мире спасательное судно ЧФ вышло в море

Старейшее в мире спасательное судно Черноморского флота "Коммуна" после плановых доковых работ и технического обслуживания вернулось к выполнению задач в морских полигонах Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Никаких торжеств в день 105-летия судна на корабле в минувшие выходные не было, хотя ни одно государство мира, включая США, Францию и "владычицу морей" Англию не может похвастать таким долголетием своих действующих судов. А "Коммуна" до сих в боевом строю и успешно выполняет поставленные задачи.

- Я дал возможность экипажу отдохнуть после напряженных доковых работ и предъявления судна моринспекции на выход в море, - пояснил капитан "Коммуны" капитан 2 ранга запаса Сергей Попов. - В 105-летнем возрасте судно получило разрешение на выход в море и теперь мы будем решать целый комплекс задач с автономным снарядом АС-28, предназначенным для оказания помощи аварийным подводным лодкам.

На начальном этапе на судне проверят работоспособность всех корабельных устройств и механизмов, отработают оборону спасателя на незащищенном рейде. Затем в течение нескольких дней судно наладит практическое взаимодействие с экипажем подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28 и расчетом необитаемого комплекса "Пантера Плюс". Для этого на глубине порядка 40 метров на грунте закрепят макет комингс-площадки подводной лодки. Спущенный с борта "Коммуны" АС-28 совершит стыковку и расстыковку с макетом погруженной на дно подлодки. К проводимым учебным мероприятиям привлекут специализированные водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота.

Руководивший экипажем в течение 13 лет кавалер ордена Красной Звезды капитан 1-го ранга запаса Анатолий Ишинов в свое время сумел убедить командующего ЧФ (а впоследствии Главкома ВМФ) адмирала флота Владимира Масорина в необходимости сохранить судно для флота и выделить деньги на его докование. При Ишинове "Коммуна" отметила 100-летие со дня закладки, спуска на воду и, наконец, подъема Андреевского флага.

- Это был инженерно-конструкторский и трудовой подвиг российских корабелов, создавших шедевр отечественного судостроения, который затем приумножили моряки Черноморского флота, - говорит Ишинов. - Ровно 105 лет назад спуск судна на воду, которое в ту пору называлось "Волхов", благословила третья дочь императора - Мария Романова. 21 декабря 1922 года корабль получил имя "Коммуна" и за сто лет поднял со дна огромное количество затонувших объектов, включая корабли, подводные лодки, самолеты, машины, затонувшие в Ладожском озере на "Дороге жизни". В годы Великой Отечественной оно обеспечивало ремонт подлодок на Балтике.

О состоянии уникального катамаранного корпуса судна до сих пор ходят легенды. Много лет назад в Севастополь были отправлены иностранные разведчики с задачей доставить образцы уникального и не ржавеющего многие десятилетия металла, чтобы разгадать "загадку века". Удалось ли выполнить иностранным разведчикам поставленную задачу - неизвестно. Но и сегодня клепанный корпус уникального судна почти в идеальном состоянии. Родная часть корпуса (а она сохранилась примерно на 90 процентов) имеет лишь мелкие, неглубокие "раковинки" глубиной от двух до четырех миллиметров. Ни один корабль мира не может похвастать таким замедленным ржавением металла. Состояние стали постоянно мониторят, используя ультразвуковые и другие приборы. Вердикт специалистов: корпус и сегодня, спустя 105 лет, крепок и позволяет судну выходить в море.

Справка "РГ"

"Коммуна" - морское судно, спасатель подводных лодок, по конструкции - катамаран. Сейчас это единственное действующее судно ВМФ России, доставшееся ей от Императорского флота и старейшее в мире судно, находящееся в эксплуатации. Судно "Волхов" (первоначальное название "Коммуны", переименовано в 1922 году) было заложено 12 ноября 1912, спущено на воду 17 ноября 1913-го и вступило в строй Балтийского флота 14 июля 1915 года.

В 1926 году судно принимало участие в подъеме со дна затопленной союзнической (английской) подводной лодки L-55, за что получило благодарность от правительства Великобритании. В период Великой Отечественной войны служило в составе Балтийского флота, обеспечивало ремонт подлодок, в том числе докование субмарин типа "Малютка".

В 1967 году было передислоцировано из Кронштадта в Севастополь. Судно модернизировано, и на его борту было размещено современное спасательное оборудование. Сейчас "Коммуна" продолжает выполнять задачи в составе поисково-спасательных сил Черноморского флота.