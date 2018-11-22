У берегов Крыма затонула баржа с зерном

У мыса Хрони севернее Керчи затонула баржа с зерном. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Судно, перевозившее 3300 тонн зерна, пошло ко дну после прохода по Керчь-Еникальскому каналу и погрузилось на глубину 10 метров, на расстоянии 600 метров от берега.

Известно, что судно было приписано к порту Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина крушения сейчас устанавливаются. На движение судов затопление судна не повлияло. Жертв и пострадавших нет. Разлива топлива с баржи не отмечается.