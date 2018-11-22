Новости

У берегов Крыма затонула баржа с зерном 10:17
Движение на МКАД затруднено после ДТП 10:09
В московском метро на станции "Сходненская" оборвалось табло 10:09
Как EXPO-2025 изменит рынок труда на Среднем Урале 10:07
Бомбардировщик США испытал новое ядерное оружие 10:07
СК проверит причину схода вагонов на Ленинградском вокзале в Москве 10:02
В Крыму увидели признаки нового майдана на Украине 10:00
Лукашенко высказался за построение общедоступной системы здравоохранения 10:00
В Подмосковье задержаны "потрошители" банкоматов 09:36
"Желтый автобус" на мосту во Владивостоке был арт-проектом студентов 09:35
У самой секретной подлодки РФ появился экипаж 09:26
"Газпром" выбрал маршрут поставок газа по "Турецкому потоку" 09:22
Ford превратил универсал Focus во вседорожник 09:06
На приморца завели дело за угон коня 08:42
В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам 08:28
Фантастический маневр Су-57 показали на видео 08:21
ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян считают себя счастливыми 08:03
В США скончался старейший ветеран Перл-Харбора 07:45
Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам 07:30
При взрыве в камчатском порту пострадал рабочий 07:18
Срок выдачи загранпаспорта сократят 07:12
Немецкие СМИ рассказали о "борщевичном бедствии" в России 06:50
Бывший советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Майдане 06:29
В Австралии начинившую клубнику иглами женщину выпустили под залог 06:15
Во Владивостоке автобус с детьми столкнулся с подпорной стеной 05:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У берегов Крыма затонула баржа с зерном

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

У мыса Хрони севернее Керчи затонула баржа с зерном. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Фото: depositphotos.com
В Черном море затонул теплоход с металлоломом

Судно, перевозившее 3300 тонн зерна, пошло ко дну после прохода по Керчь-Еникальскому каналу и погрузилось на глубину 10 метров, на расстоянии 600 метров от берега.

Известно, что судно было приписано к порту Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина крушения сейчас устанавливаются. На движение судов затопление судна не повлияло. Жертв и пострадавших нет. Разлива топлива с баржи не отмечается.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Газпром" выбрал маршрут поставок газа по "Турецкому потоку"
В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
Тарифы на услуги связи в 2019 году могут вырасти более чем на 10%
Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС
Бывший советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Майдане