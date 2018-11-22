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22.11.2018 21:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Яблоновский расцветет

На границе с Краснодаром построят крупнейший жилой микрорайон
Текст: Анна Юркова
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
Около 7,3 миллиарда рублей вложат в строительство жилого комплекса в поселке Яблоновском Республики Адыгея. На площади в 269 тысяч квадратных метров в течение семи лет планируют возвести многоэтажки, школу, детский сад, торговый центр, проложить инженерные коммуникации.

На стройплощадку компания-инвестор собирается выйти в 2020 году. А до этого необходимо решить несколько задач землеустроительного характера. Ведь речь идет о территории, где концепцией предусмотрено размещение съезда с автомобильной дороги федерального значения А-146, а так же о ряде участков, которые войдут в зону будущего строительства. Здесь инвестор планирует строительство школы на 1100 мест и детского сада на 300 мест.

Инвестор планирует возвести в поселке Яблоновский современные здания школы на 1100 мест и детского сада на 300 мест

"Все вопросы, касающиеся выделения земельных участков, напрямую связаны с развитием инвестиционной привлекательности региона, - заявил глава республики Мурат Кумпилов. - Поэтому нужен комплексный подход при планировании территорий. В каждом муниципалитете надо внимательно изучить назначение земельных участков и распределять их только с учетом планов и перспектив развития территории".

2,7 гектара составит площадь нового микрорайона в Яблоновском

Еще одна важная тема для поселка - строительство нового моста через реку Кубань. Яблоновский растет, ширится, и необходимость в дополнительной переправе уже назрела. Действующий яблоновский мост находится в ведении Краснодарского края и работает с двойной нагрузкой, со стороны республики образуются огромные автомобильные заторы. Власти Адыгеи не раз выступали с инициативой строительства нового моста и заявляли о важности объединения усилий двух регионов, чтобы этот стратегически важный инфраструктурный объект появился. Республика готова содействовать в реализации проекта в рамках стратегии пространственного развития.

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