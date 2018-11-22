Включить старинную спортивную игру в программу физвоспитания учеников предложили сами педагоги. Теперь в живописный донской хутор Большой Лог на открытый урок лапты приезжают представители соседних школ - перенимать опыт.

В хорошую погоду большелогские ученики играют на свежем воздухе, на просторной спортивной площадке. Благо школьная территория - 3,5 гектара - позволяет. Азартные крики как магнитом притягивают местных жителей. Они часто останавливаются понаблюдать, и кое-кто тоже подумывает записаться в клуб любителей лапты.

На школьном стадионе происходит что-то похожее на броуновское движение. Однако накануне командировки я прочитала правила игры в лапту. Одна команда находится "в городе", другая - "в поле". "Осада" города происходит так: полевой игрок старается послать мяч на максимально дальнее расстояние, после чего устремляется к черте, обозначающей кон. Главная задача - перебежать его и пробраться в город. Но горожане тоже не дремлют. Они должны поймать мяч и попасть им в бегущего противника. Бросаться в погоню, держа в руках мяч, нельзя, зато можно его перекидывать другим членам своей команды. Удачная пробежка приносит команде очко, и "кочевники" переходят в город. Чтобы игроки не путались, кто за кого, у них разная форма, деньги на пошив которой специально выделила сельская администрация. Кстати, чиновники тоже подумывают создать свою команду.

- Прелесть лапты в том, что в нее можно играть в любом возрасте. В нашей школе мы начинаем обучать ребят с первого класса. Малыши не сразу улавливают правила игры, но у них формируется полезный навык, который потом сильно пригодится, - они перестают бояться мяча. Уже к пятому классу ребята становятся настоящими мастерами, ну а старшеклассники вообще асами, - говорит учитель физкультуры Татьяна Бондаренко и объясняет, почему решили именно лапту внедрить в общеобразовательный процесс.

- Это массовая и очень подвижная игра, в нее может играть одновременно весь класс. Я, например, расстраиваюсь, если ребенок проведет целый день в школе, сидя за партой. А тут, посмотрите, как они быстро бегают и прыгают, какова точность удара по мячу! - хвалит воспитанников Татьяна Родионовна. - Еще один безусловный плюс: для игры в русскую лапту не требуется сложного дорогого инвентаря и оборудования. Достаточно иметь один мяч и биту, которую можно сделать самостоятельно. Эта исконная русская игра-забава вырабатывает такие качества, как быстрота, выносливость, ловкость, умение оценить ситуацию за короткий промежуток времени. Лапта сплачивает и объединяет, мы заметили, что ребята стали более дружными и вне игровой площадки.

С удивлением узнаю, что капитан одной из команд девятиклассников раньше учился в классе, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Высокий, гибкий подросток четко дает указания игрокам, и все члены команды беспрекословно его слушаются.

- Сергей проявил себя в игре безусловным лидером, ребята его очень уважают, у парня повысилась самооценка, что очень важно в переходном возрасте. Кстати, сейчас он учится в обычном классе и успевает по другим школьным предметам, - говорит Татьяна Родионовна.

Нешуточная баталия развернулась и в спортзале, где урок ведет другой учитель физкультуры - Евгений Филиппенко. Он играет в лапту уже больше 30 лет и считает ее одной из наиболее полезных подвижных игр.

- Все происходит на высоком эмоциональном фоне. Бывает, от криков окна дребезжат, ребята так увлечены, что во время игры не замечают нагрузки. Кроме того, им интересно, поэтому у нас с уроков физкультуры никто не отпрашивается, - объясняет Евгений Петрович. К нам подбегает раскрасневшийся мальчонка и что-то объясняет учителю на непонятном для непосвященных "лаптинском" языке.

- Знаменитый русский писатель Александр Куприн говорил: "Трусам и лентяям в этой игре нет места", - наставляет физкультурник игрока, покинувшего поле, и отправляет паренька обратно на позицию.

То, что большелогские школьники не трусы и не лентяи, я убеждаюсь, просматривая стенгазету о спортивных достижениях на районном и областном уровне. Почти на всех соревнованиях хуторские ребята занимают призовые места.

- Лапта - ведь это часть общей программы. Наши ученики и легкой атлетикой занимаются, и в волейбол, баскетбол играют, - отметила директор школы Ирина Петренко.

Из истории игры

По самым скромным подсчетам, лапте не менее 700 лет. Игры, подобные лапте, существовали и у других народов: у англичан - крикет, у американцев - бейсбол, у басков - пелота, у финнов - песа палло, у немцев - шлагбал. На Руси лапту называли шибка, битка, хлопка, игра "в беглые", "в шары". В лапту любил играть Петр I. При нем эту игру включили в программу физической подготовки солдат Семеновского, Преображенского и Шевардинского полков, а потом и других воинских подразделений. Играли в лапту и бойцы Красной Армии. Однако с 60-х годов прошлого века про увлекательную спортивную игру практически забыли.

Кстати

В большелогской школе не только учителя физкультуры творчески подходят к своему предмету. Учительница начальных классов Елена Мельникова занимается с малышами дыхательной гимнастикой по системе Стрельниковой, и, как правило, ее подопечные меньше болеют простудными заболеваниями. Елена Гринжола практикует физкультпаузы на ковриках-иппликаторах Кузнецова. Наталья Нефедова на переменах устраивает соревнования по сборке кубика Рубика. Причем подзабытой головоломкой увлеклись и старшеклассники. А в комнату релакса запись на месяц вперед. Педагог-психолог Юлия Яваева и по душам поговорит, и картины песком рисовать научит, и даже на потолке "звездное небо" зажжет.

А рядом с кулерами с водой стоят трехлитровые банки с черешневым или вишневым компотом. Родители приносят для своих чад. Очень душевно.