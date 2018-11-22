В Краснодаре на рэпера Хаски пригрозили завести уголовное дело

В полиции Кубани решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ в отношении рэпера Дмитрия Кузнецова, больше известного под псевдонимом Хаски.

Правоохранители озвучили свою версию того, что произошло вечером 21 ноября на улице Красноармейской у клуба, где вчера должен был выступить рэпер. В Краснодаре Хаски планировал дать один концерт на площадке Arena Hall. Однако по требованию прокуратуры, усмотревшей в его текстах признаки экстремизма, в выступлении ему было отказано.

Организаторы концерта попытались перенести его в один из местных ночных клубов, но и там выступление не состоялось. Собравшимся на улице многочисленным зрителям это объяснили техническими причинами, предложив им вернуть деньги за купленные билеты, Но поклонники Хаски не захотели расходиться. Тогда, по словам адвоката задержанного Алексея Аванесяна, рэпер начал выступать, стоя на бордюре, а затем, с согласия владельца автомобиля, залез на капот. После чего и был доставлен в отделение полиции.

В свою очередь в ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что местные жители сообщили в дежурную часть о нарушении общественного порядка на улице Красноармейской.

"На место прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили группу молодых людей и мужчину, читающего рэп на крыше легкового автомобиля. На законные распоряжения сотрудников полиции прекратить противоправные действия нарушитель не реагировал, в связи с чем был задержан и доставлен в отдел полиции, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД. - От владелицы транспортного средства, на котором находился злоумышленник в момент задержания, в полицию поступило заявление о повреждении лобового стекла и крыши иномарки".

Уголовное дело Хаски грозит по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Санкции предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении Кузнецова составили три протокола об административных правонарушениях. Материалы по ним рассматриваются в суде. Сам рэпер вины в хулиганстве не признает.