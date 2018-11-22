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22.11.2018 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре задержали рэпера Хаски

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Рэпер Дмитрий Кузнецов, выступающий под сценическим псевдонимом Хаски, в среду поздним вечером был задержан в Краснодаре и сейчас ждет суда. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил адвокат Кузнецова Алексей Аванесян.

- В отношении моего подзащитного полиция составила три административных протокола, - пояснил он. - Кузнецова обвинили в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование. Максимальное наказание по каждому из правонарушений может составлять до 15 суток ареста.

Фото: huskymusicfans/instagram.com
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В Краснодаре Хаски планировал дать один концерт на площадке Arena Hall. Однако по требованию прокуратуры, усмотревшей в планируемом мероприятии признаки экстремизма, в выступлении ему было отказано. Организаторы концерта попытались перенести его в один из местных ночных клубов, но и там выступление не состоялось. Собравшимся на улице многочисленным зрителям это объяснили техническими причинами, предложив им вернуть деньги за купленные билеты, Но поклонники Хаски не захотели расходиться.

- В среду вечером мне позвонили организаторы концерта, - поясняет адвокат. - Сообщили, что в клубе неожиданно выключили свет, в связи с чем они опасаются провокаций. Попросили оказать правовую помощь. Когда я подошел к клубу, артист уже был на улице среди толпы поклонников. Сначала он пел, стоя на бордюре, а потом с согласия владельца автомобиля, залез на капот машины и продолжил выступление. После этого был задержан и доставлен в отделение полиции.

Комментарий от правоохранительных органов по данной ситуации пока получить не удалось.

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