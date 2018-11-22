В Крыму 49 процентов государственных медорганизаций не могут получить лицензию на медицинскую деятельность. При этом 31 декабря истекает срок, отведенный постановлением правительства РФ больницам и поликлиникам для работы без этого документа. "Переходный период" в соответствии с законодательством может быть продлен еще максимум на год.

Ни канализации, ни вентиляции

В введении министерства здравоохранения РК находятся 95 организаций, из них подлежат лицензированию 85. При Украине они обладали необходимыми разрешениями на работу, но 1 июня 2015 года лицензии были аннулированы. Понимая, что требования в РФ к медучреждениям отличаются от украинских, правительство РФ дало крымчанам отсрочку на приведение больниц к новым нормам и позволило работать на основании уведомлений в Росздравнадзор. К середине ноября 2018 года только 44 госструктуры получили документы. В их числе - 29 лечебных учреждений, остальные - в основном санатории.

У других проблемы типичные - помещения не отвечают санитарным правилам и нормативам. Во многих зданиях нет соответствующего ремонта и достаточной для обслуживания пациентов площадей. В некоторых нет централизованного горячего водоснабжения, канализации, вентиляции, не хватает необходимого технического оснащения и многого другого. Власти поясняют, что больницы бюджетной сферы капитально не ремонтировались и не получали нового дорогостоящего оборудования десятки лет. У коммерческих учреждений ситуация кардинально отличается: лицензию получили 506 неподведомственных минздраву РК организаций различной формы собственности.

Список проблемных госучреждений впечатляет. Вот только некоторые из них: Крымский центр реабилитации зрения, Центр профилактики и борьбы со СПИДом, детская "инфекционка", кожвендиспансер, Республиканская стоматология, крымская психбольница N1, Сакская специализированная больница медреабилитации.

В числе не получивших лицензии много симферопольских и керченских учреждений. В частности, керченские больницы N1 и N3, городская детская больница, роддом и психоневрологический диспансер. В столице не лицензированы поликлиники N2, N3, N4 и N5, а также роддом N2. Плохи дела и у Первомайской, Джанкойской, Бахчисарайской, Белогорской, Раздольненской, Ленинской, Старокрымской, Красногвардейской, Кировской, Советской и Нижнегорской "районок". Аналогичная ситуация у Симферопольской ЦРКБ, а также центральных больниц Красноперекопска, Алушты, Армянска. В списке отстающих - Евпаторийская и Судакская горбольницы, а также Феодосийский медицинский центр. Каждое учреждение обслуживает десятки тысяч человек. Приостановка работы приведет к тяжелым социальным последствиям.

"Куда денем пациентов?"

В минздраве РК сетуют, что некоторые медучреждения вообще невозможно привести в соответствие с нормами.

- Здание Крымского научно-практического центра наркологии в принципе не подходит под нормы СанПИНа, - рассказывает главный врач этого учреждения Евгений Менчик. - Оно построено в 1896 году как дом обер-полицмейстера. Потом его приспособили под наркодиспансер. И таких примеров в Крыму масса. Проблема в том, что переселять нас некуда, а пациентов принимать надо. В республике обеспеченность "наркокойками" почти в два раза меньше, чем в среднем по России. В то же время одно из условий получения лицензии нашим диспансером - соответствие площадей объему выполняемых работ. На нынешнюю нагрузку помещения не рассчитаны.

Выход из ситуации - перенесение некоторых отделений в другое здание. Только где его взять?

- Быть может, когда будет построена новая республиканская больница, часть помещений старой выделят под наркологию, - размышляет главврач. - Но самый правильный путь - строительство нового здания, возможно даже за городом. Но надо понимать, что почти все учреждения республики требуют расширения, ремонта, модернизации, переоснащения. И наркологическая служба, безусловно, не в первых рядах. Есть более приоритетные направления (педиатрическое, родовспомогательное и т.п.).

Главврач добавляет, что государство по мере возможности выделяет средства центру: в 2016 году впервые за много лет полностью отремонтировали крышу и переложили все коммуникации. Однако проблемы лицензирования это не решит.

- Из девяти наших подразделений до конца года смогут получить лицензию только два: недавно отремонтированные отделение неотложной наркологической помощи и профосмотров, - продолжает главврач. - По моему мнению, в существующем виде все крымские психоневрологические, наркологические и фтизиатрические учреждения не могут быть полностью лицензированы. Но Крым нельзя оставить без помощи пациентам с социально-опасными заболеваниями.

Нужна отсрочка

По словам замминистра здравоохранения РК Андрея Дьякова, крымчане попросили федеральные власти об отсрочке.

- Вероятнее всего, учреждения здравоохранения продолжат деятельность без лицензии и в следующем году, - сообщил замминистра.

Главное понимать, что эта отсрочка последняя. В соответствии с законодательством подобный сценарий развития событий после 2020 года для учреждений здравоохранения исключен.

Мнения

Григорий Иоффе, председатель Общественной палаты РК:

- У нас есть пагубная привычка откладывать все на год, и это касается не только учреждений здравоохранения. При том, что мы уже пятый год в составе России! Отрасли выделяются средства, но они зачастую не осваиваются в полном объеме. Конечно, то что успели сделать за эти годы беспрецедентно много, но нужны еще более серьезные усилия.

Александр Голенко, министр здравоохранения РК:

- Длительное нерешение проблемы обусловлено несколькими факторами. Первое, что необходимо было сделать - урегулировать имущественные вопросы, оформить все здания и помещения в госсобственность в соответствии с законодательством РФ. Второе - привести к нормативам материально-техническую базу. И третье - провести обучение персонала и выдать документы российского образца. Первое и третье условия практически выполнены. А второе возможно выполнить только в случае существенного увеличения финансирования. Сейчас проводятся капремонты, закупается медоборудование, но выделяемые средства полностью не обеспечивают всех потребностей. В постановлении правительства особый порядок работы медорганизаций в Крыму действует до 1 января 2019 года. А Госдума, пойдя навстречу республике, уже внесла изменения в законодательство и продлила срок до 1 января 2020-го. Мы попросили минздрав РФ закрепить эту дату и в соответствующем постановлении правительства. Сможем ли мы к 2020 году провести все капремонты и полностью привести к нормативам материально-техническую базу, зависит от наличия денег. В связи с этим на следующий год мы просим значительно увеличить расходы на капремонты и медоборудование. Если нам дадут все запрашиваемые средства - то мы успеем все закончить.

Кстати

197 миллионов рублей дополнительно будет выделено в конце 2018 года на капремонты и закупку оборудования для медучреждений Симферополя, в частности поликлиник N 2,3,7, а также Луговской ЦРКБ. В 2019 году будет выделено 10 миллионов рублей на строительство детской инфекционной больницы в Феодосии и 130 миллионов на возведение 10 амбулаторий.