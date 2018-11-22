В Майкопе появится центр для одаренных детей

Новости

В Краснодаре рэпер Хаски получил 12 суток административного ареста 22:53
Из-за непогоды в аэропортах Москвы задержаны более 10 рейсов 22:43
Франция ввела санкции против Саудовской Аравии 22:18
Москвичей предупредили о надвигающемся снеге и сильном ветре 21:52
В Москве поезд насмерть сбил мужчину 21:52
Беларусь и ЕС близки к соглашению об облегчении визовых формальностей 21:46
На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 70 миллионов рублей 21:11
Владимир Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта 21:06
Аудио: Мэттью МакКонахи надиктовал рассказ для засыпания 20:55
Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения 20:45
Госпошлину за выдачу автомобильных номеров предложили отменить 20:42
Сайдик отметил важность взаимодействия "нормандского" и "минского форматов" 20:40
Матвиенко призвала избегать перегибов при видеофиксации нарушений ПДД 20:35
Почему Apple возобновила производство iPhone X 20:12
В Петербурге мигранта арестовали за попытку примкнуть к террористам 20:12
Верховная рада поддержала курс на вступление Украины в НАТО 20:06
В США умер легенда телевестернов Уэйн Мондер 20:00
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой 19:56
Матвиенко: Надо наказывать за нецелевое использование дорожных фондов 19:53
В Петербурге арестовали возможного соучастника поджога офиса ФАН 19:41
Власти Москвы выиграли суд по самострою у Зураба Церетели 19:28
Матвиенко: Надо удешевлять строительство дорог без потери качества 19:05
ФСБ в октябре предотвратила несколько нападений на школы 18:56
"Самым известным поляком" признали фэнтезийного персонажа 18:49
В Израиле нашли древние изображения Ноя и Александра Великого 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 21:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Школа талантов

В Майкопе появится центр для одаренных детей
Текст: Анна Юркова
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
На базе республиканской естественно-математической школы Адыгейского госуниверситета осенью 2019 года планируется открыть региональный Центр выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в сфере искусства, спорта и науки. За основу возьмут опыт образовательного Фонда "Талант и успех", больше известный как центр "Сириус". Создан он в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. И теперь предстоит организовать аналогичные центры в регионах.
Мурат Кумпилов и Елена Шмелева подписали соглашение о совместной работе. Фото: Алексей Гусев Мурат Кумпилов и Елена Шмелева подписали соглашение о совместной работе. Фото: Алексей Гусев
Мурат Кумпилов и Елена Шмелева подписали соглашение о совместной работе. Фото: Алексей Гусев

В Адыгее на его создание в рамках национального образовательного проекта "Успех каждого ребенка" из федерального бюджета выделят 213 миллионов рублей. Теперь регион ожидает насыщенная работа - необходимо сформировать образовательные программы, провести мониторинговые исследования.

Фото: РИА Новости
Нужно ли нашим детям знание древнего языка

Специалисты "Сириуса" поделятся опытом, как совместить лучшие педагогические практики и реальные потребности отраслевых предприятий, спортивных федераций, организаций в сфере культуры. Опыт образовательного центра "Сириус" показал, что уже в восьмом классе ребята понимают, кем хотят стать. Наша общая цель - помочь каждому ребенку проявить себя во всех направлениях: в науке, искусстве, спорте", - подчеркнула руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Координатор проекта - Республиканская естественно-математическая школа (РЕМШ), имеющая большой опыт работы с одаренными детьми и занимающая в этой сфере одну из ведущих позиций на юге России. За двадцать лет существования школы ее ученики не раз становились победителями и призерами всероссийских олимпиад по математике, информатике, астрономии и другим предметам.

В образовательном центре "Сириус" уверены, что уже в восьмом классе школьники четко понимают, кем хотят стать во взрослой жизни

В республике уделяют пристальное внимание развитию образовательного учреждения: за последнее время полностью реконструировано здание РЕМШ, созданы современные учебные кабинеты, действует центр дистанционного обучения. Появился уникальный математический парк, в котором все экспонаты состоят из "чисел": даже вместительная беседка не просто укрытие от солнца или дождя, а неоконченная задачка в духе головоломки Льюиса Кэрролла.

Центр будет работать в форме тематических смен. К его созданию и функционированию привлекут несколько образовательных организаций. "Он призван аккумулировать лучшее, что есть в методиках и практиках образовательных учреждений региона. Профильные смены - часть программы, основная цель - организация работы с талантливыми ребятами. Кроме того, в Адыгее есть вся необходимая инфраструктура для создания кластеров по трем направлениям центра, определен кампус для проживания участников - на базе Майкопского гуманитарно-технического колледжа искусств при Адыгейском госуниверситете", - рассказал директор РЕМШ Дауд Мамий.

Фото: РИА Новости
Аркадий Дворкович: Шахматы должны быть частью школьной программы

В сотрудничестве с "Сириусом" в республике уже реализованы такие проекты, как ноябрьская математическая программа, Кавказская математическая олимпиада, которую впервые провели в Сочи в 2015 году.

"Мы уделяем серьезное внимание работе с одаренными детьми. И в этом направлении республика достигла значительных успехов. Сотрудничество с фондом выведет эту работу на качественно новый уровень. Будем использовать свой опыт и возможности "Сириуса" для поддержки талантливых школьников. Воспользуемся всеми предложениями фонда, рассмотрим его площадку как для реализации образовательных проектов, так и для демонстрации научного и культурного потенциала республики, а также с целью представить национальную идентичность региона", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Майкоп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко призвала избегать перегибов при видеофиксации нарушений ПДД
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 70 миллионов рублей
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения